台南佳里獅子會捐口罩助日本友誼市 黃偉哲致謝

台南市佳里獅子會捐贈5萬片口罩給台南友誼市日本靜岡縣富士宮市，台南市長黃偉哲出席捐贈記者會頒贈感謝狀，並希望所有市民仍要提高自我防疫意識，才能救人教己。

捐贈記者會今天在台南市政府永華市政中心舉行，除了黃偉哲之外，口罩大廠康那香企業董事長戴榮吉也到場見證。

佳里獅子會會長蔡明俊表示，佳里獅子會與富士宮市獅子會締結姊妹會已有18年，並在西元2017年促成台南市與富士宮市締結為友誼市，在得知富士宮市疫情嚴重的情形下，佳里獅子會開始號召獅友，發起買口罩傳遞愛心的活動，短時間內募集了5萬片口罩（其中1萬片為兒童口罩）。

蔡明俊表示，富士宮市預計收到口罩後，將在12月14日舉辦感謝記者會，將台南市的善心傳達給富士宮市市民知道。

黃偉哲表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發將近1年，雖然台灣疫情控制良好，但國際疫情因北半球秋冬季節來臨增溫，日本、美國、法國等地確診人數攀升，國人仍需要提高警覺。

他說，目前最有效的防疫措施為戴口罩、勤洗手及保持社交距離，唯有提高自我防疫意識，才能救人救己，很感謝佳里獅子會的善心義舉，為世界防疫工作貢獻心力。