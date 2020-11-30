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影／林佳龍視察布袋聯外道 翁章梁加碼改建景觀橋

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
交通部長林佳龍今天下午到嘉義縣布袋港視察連外道路工程。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍今天下午到嘉義縣布袋港視察連外道路工程。記者莊祖銘／攝影

交通部長林佳龍今日下午視察嘉義縣布袋港第二聯外橋梁及台61休息區規劃，表示肯定，縣長翁章梁建議增列1億元預算改成景觀橋，並增設夜間照明，林佳龍二話不說，表示「應該的」

嘉義縣政府為解決布袋對外交通瓶頸，計劃在布袋漁港出海口和遊艇港間興建一座連接南北向的橋梁並改善兩側引道，含道路全長近1.3公里，工程費用7.7億元，同時在第三漁港東側台61線西濱快速道路旁興建一座服務區，並增設台61線新塭地區分流道，方便加工漁產品進出，預計750個工作日可完成。

建設處處長郭良江說，布新橋作為布袋商港和海埔新生地唯一的聯外道路，容易造成「孤島效應」，且布新橋所在土壤嚴重液化，地層下陷，橋身受損嚴重，漁船不易通行、且僅兩線車道，假日容易塞車，另闢新橋是當務之急。

林家龍說，未來將以「雲嘉南濱海國家風景區」作為觀光圈，促進布袋地方產業聯盟，嘉義縣長年推動交通建設，已經有很好的基礎，「觀光要好，交通一定要好」，未來台61線，也會新增聯絡道，加上服務站。

立委蔡易餘說，布袋鎮獲選2021台灣觀光經典小鎮，明年是布袋發展觀光很重要的一年，希望解決交通問題；嘉義商港除了布新橋需要第二個聯外橋樑，在交通部的協助下，也會跟公路總局和港務基金合作。

蔡易餘也希望爭取分流道和休息站，連結布袋第三漁港加油站，「串聯點線面」，蔡說布袋距離澎湖很近，有望在明年提貨區和免稅商店，增加布袋的耐玩度，歡迎大家都來布袋玩。

布袋聯外道路工程示意圖。記者莊祖銘／翻攝
布袋聯外道路工程示意圖。記者莊祖銘／翻攝
布袋聯外商港空拍模擬示意圖。記者莊祖銘／翻攝
布袋聯外商港空拍模擬示意圖。記者莊祖銘／翻攝
布袋商港和海埔新生地對外僅有一條通道，假日遊客眾多易塞車。記者莊祖銘／攝影
布袋商港和海埔新生地對外僅有一條通道，假日遊客眾多易塞車。記者莊祖銘／攝影
布袋商港聯外道路空拍模擬示意圖。記者莊祖銘／翻攝
布袋商港聯外道路空拍模擬示意圖。記者莊祖銘／翻攝

嘉義 蔡易餘 林佳龍

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