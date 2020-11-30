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去年肝癌亡雲林第1 這兩鄉風險最高扶輪社免費篩檢
衛生福利部統計雲林縣106年肝癌發生率全國第2，108年肝癌死亡率全國第1，為預防C肝扶輪社與雲林衛生局合作，對水林和元長兩高風險區展開免費C肝篩檢，將有5500人受惠，水林鄉衛生所昨天除進行抽血篩檢也同步舉行C肝衛教，呼籲及早發現、及早治療，擁有彩色人生。
首都扶輪社長謝再盛、前總監李翼文、北港扶輪社長郭文強及前總監謝奇峰昨天也到場為醫護人員打氣，同時邀北港媽祖醫院長吳錫金宣導衛教，衛生局副局長張翌君代表感謝扶輪社守護國民健康的用心。
張翌君說，元長鄉今年8月起在各村活動中心及診所設篩檢站，到10月受檢人數達800人，C肝陽性率達13%，追蹤治療也達7成，水林鄉也開始結合社區設立22個篩檢站，提供篩檢到治療追蹤一條龍服務，以早日消除C肝。
張翌君表示，台灣C型肝炎風險地圖將風險列分7級，等級愈高風險愈大，水林及元長兩鄉屬於6、7級的特高風險，匯整各項資料也發現雲林C肝篩檢涵蓋率30.4%，表示大於40歲以上縣民，還有7成未曾接受篩檢，抗體陽性率也達12.3%，遠高於全國平均值，目前縣府推動C肝精準篩檢計畫，期待2025年前根治C肝。
為響應2025消除C肝願景，台北首都扶輪社發起邀請菲律賓與日本等海內外扶輪社，優先對元長及水林進行精準篩檢，提供5500位免費篩檢名額，衛生局長曾春美提醒國健署免費Ｂ、Ｃ肝篩檢擴大至45至79歲，期待大家善用終身1次的免費篩檢，目前健保也提供C肝口服新藥治療，治癒率達98％以上，用藥簡便副作用小，任何問題可洽詢當地衛生所。
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