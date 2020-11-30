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影／林佳龍考察嘉義布袋賞鳥秘境 誓言重塑小上海榮景

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
交通部長林佳龍（中）今天上午視察嘉義布袋賞鳥秘境新岑公園，說明進度。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍（中）今天上午視察嘉義布袋賞鳥秘境新岑公園，說明進度。記者莊祖銘／攝影

交通部長林佳龍由立委蔡易餘、陳歐泊、嘉義縣長翁章梁陪同，今天上午視察嘉義縣布袋鄉新岑公園觀鳥環境改善工程，宣布布袋鎮列為觀光經典小鎮，並宣布將增加預算，帶動地方產業發展，工程預計明年1月18日完工。

新岑公園為世界級保育野鳥黑面琵鷺的過冬棲息地，也是雁鴨科、鷸科等水鳥群聚地，每年吸引大批賞鳥人士前來，園內硬體雖已有設槍樓、賞鳥亭等，但仍缺乏遊客中心、賞鳥牆等，硬體設施仍嫌不足，賞鳥季節時，較少有觀光客前來，鄉公所自今年9月21日起，投入約2,000萬元，希望打造更好的園區。

新岑社區發展協會總幹事陳泰郎說，這裡算是一個私房景點，知道的人很少，希望以不影響鳥類棲息空間，增設賞鳥牆，另外改善排水不良及停車空間，導入觀光圈產業，增加觀光產值，讓更多遊客知道嘉義有這麼棒的地方。

林佳龍說，立法院交通委員會特地安排，到嘉義布袋考察，也宣布布袋鎮列為2021年觀光經典小鎮，希望結合雲嘉南風景管理處，成為一個觀光圈，促成組織產業聯盟，與政府對接，「地方的觀光要好，交通很重要」

林佳龍表示，布袋地區要設一個休息站，結合經典小鎮，發展生態旅遊，這裡有豐富的濕地，特別是賞鳥最適合的，觀光漁業，串連布袋與澎湖的航運，也把遊客留在布袋，這裡也可以做為免稅店提領的地方。

布袋地區既有「小上海」之稱，文化景觀再造，是這次考察的重點，特別是南布袋濕地，可以提升到國際級的亮點，吸引國際觀光客來賞鳥，尤其這裡的黑面琵鷺越來越多，濕地保育與經濟發展就是透過觀光來做整合與平衡，年輕人得以返鄉工作，地方創生可以蓬勃發展。

交通部長林佳龍品嘗布袋當地美食。
交通部長林佳龍品嘗布袋當地美食。
交通部長林佳龍（中）今天上午視察嘉義布袋賞鳥秘境新岑公園，聽取簡報。記者莊祖銘／攝影
交通部長林佳龍（中）今天上午視察嘉義布袋賞鳥秘境新岑公園，聽取簡報。記者莊祖銘／攝影

賞鳥 嘉義 濕地

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