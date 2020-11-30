台南再推電商農產專區 首波哈密瓜預購一週完售

台南市長黃偉哲今天宣布，市府結合8家電子商務業者為台南農產品開設專區，12月10日起展開半年銷售，其中2家提供首波紅肉哈密瓜預購，5000台斤不到1週已被訂完。

台南市政府農業局上午在永華市政中心舉辦「台南電商平台2.0-台南專區」宣傳記者會，各相關單位帶來菱角、豬腳、毛豆香腸等各項農特產品，黃偉哲一一協助推薦。

黃偉哲表示，隨著行銷與消費模式的改變，台南的農漁畜產品也登上電商平台擴展銷售通路，繼去年為期45天在7大網購上架獲得的好成績，今年的「台南電商平台2.0－台南專區」再新增一家頗受消費者愛用的購物網，並延長台南專區為180天，盼讓更多人接觸到台南農特產品，再創銷售佳績。

黃偉哲說，設置台南農產專區是期望串聯台灣目前主要的線上通路，以團體戰方式爭取各大平台的銷售商機，讓台南農產品搶下電商每年過年前這個旺季的知名度及銷售量，更可區隔台南與他縣市的農特產品，增加搜尋與購買便利性。

台南市農業局指出，這次電商台南專區採分段式上架，總計推出近60項農特產品，除了會有鮮果類依照時令陸續上架，還有虱目魚類產品、新鮮的國產肉品及農會特產，並匯集台南知名的名店特產。為了因應民眾不在住所或辦公室無法收件的困擾，此次除了宅配，也開放便利商店取貨服務。

台南市農業局指出，專區活動雖然12月10日才正式開始，但已有2家平台提前將產品上架提供預購，由台南農產運銷公司精選的5000斤紅肉哈密瓜，不到一週就被搶購一空，下一波將會推出綠肉哈密瓜預購。