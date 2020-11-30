日星早川小百合代言 暢台灣好行關嶺故宮南院線
國旅熱潮夯，西拉雅國家風景區管理處，推薦「台灣好行-關子嶺故宮南院線」，邀請日本藝人早川小百合任年度代言人，推薦遊客來個2天1夜小旅行，開心暢遊故宮南院、後壁、白河、關子嶺等景點。
西拉雅風管處上午表示說，小百合是許多電視節目的固定班底，也是日本知多市觀光大使及名古屋中部國際機場親善大使，外型亮麗、開朗活潑，這次成為「台灣好行-關子嶺故宮南院線」年度代言人，希望透過親自體驗、遊玩、品嘗，向更多人推廣台灣好行關故線各景點與方便性。
台灣好行關故線行經多處特色景點，包含故宮南院，除可觀賞到許多歷史文物，還可拍攝紅極一時的波波草網美照；也可參訪今年夯劇「俗女養成記」拍攝地點菁寮老街，不僅可尋找女主角老家中藥店拍攝景點，還能在附近租借腳踏車，悠閒地騎著單車欣賞田野風光。
西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，關子嶺故宮南院線串聯關子嶺及故宮南院兩大知名景點，沿途行經許多特色景點，夏天時可前往白河觀賞大片蓮花池，更不要錯過關子嶺泥漿溫泉，泡完溫泉後享用關子嶺在地美食-甕缸雞，是許多人吃過都難以忘懷的絕佳美食。歡迎跟著小百合腳步，一起搭乘台灣好行關故線玩遍各個景點。
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