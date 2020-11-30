日星早川小百合代言 暢台灣好行關嶺故宮南院線

國旅熱潮夯，西拉雅國家風景區管理處，推薦「台灣好行-關子嶺故宮南院線」，邀請日本藝人早川小百合任年度代言人，推薦遊客來個2天1夜小旅行，開心暢遊故宮南院、後壁、白河、關子嶺等景點。

西拉雅風管處上午表示說，小百合是許多電視節目的固定班底，也是日本知多市觀光大使及名古屋中部國際機場親善大使，外型亮麗、開朗活潑，這次成為「台灣好行-關子嶺故宮南院線」年度代言人，希望透過親自體驗、遊玩、品嘗，向更多人推廣台灣好行關故線各景點與方便性。

台灣好行關故線行經多處特色景點，包含故宮南院，除可觀賞到許多歷史文物，還可拍攝紅極一時的波波草網美照；也可參訪今年夯劇「俗女養成記」拍攝地點菁寮老街，不僅可尋找女主角老家中藥店拍攝景點，還能在附近租借腳踏車，悠閒地騎著單車欣賞田野風光。