全台最美森山市集考慮換地方？擁擠惹民怨黃偉哲說話了

號稱全美最台市集的台南市森山市集，上週六日在台南市美術館舉辦，人潮造成周邊交通打結，引發民怨，台南市長黃偉哲今天表示，活動越辦越好參與的人越來越多，如果場地有限制，不排除明年舉辦找一個空間更大、交通更順暢的地點舉辦。

森山市集明年可能換地方？這項台南市觀光旅遊局結合民間舉辦的活動，最大的特色就是市集內的攤商，錯落的分布在美術館戶外各樓層，加上燈光與現場的佈置，而有全台最美市集的封號，如果明年換地方舉辦，是否還能夠維持其特色，也引發關注。

森山市集上週六日在美術館登場，結合城市音樂節與貴人散步音樂節兩項活動，現場人潮擠爆，加上附近有廟會舉辦活動，周邊交通大打結，到場的民眾也抱怨根本沒有辦法靠近攤位，甚至傳出因為現場階梯很多，有人摔倒的意外。

黃偉哲上午表示，國慶煙火的時候曾經有50萬人在，聚集在一個空間，那現在在美術館2館周邊比較狹窄的街道以及廣場，已經瞬間湧入5萬人，而且事實上坦白講它是整天，它是從早從大概上午11點一直到晚上8點多，將近10個鐘頭的時間有5萬人次。