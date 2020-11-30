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全台最美森山市集考慮換地方？擁擠惹民怨黃偉哲說話了
號稱全美最台市集的台南市森山市集，上週六日在台南市美術館舉辦，人潮造成周邊交通打結，引發民怨，台南市長黃偉哲今天表示，活動越辦越好參與的人越來越多，如果場地有限制，不排除明年舉辦找一個空間更大、交通更順暢的地點舉辦。
森山市集明年可能換地方？這項台南市觀光旅遊局結合民間舉辦的活動，最大的特色就是市集內的攤商，錯落的分布在美術館戶外各樓層，加上燈光與現場的佈置，而有全台最美市集的封號，如果明年換地方舉辦，是否還能夠維持其特色，也引發關注。
森山市集上週六日在美術館登場，結合城市音樂節與貴人散步音樂節兩項活動，現場人潮擠爆，加上附近有廟會舉辦活動，周邊交通大打結，到場的民眾也抱怨根本沒有辦法靠近攤位，甚至傳出因為現場階梯很多，有人摔倒的意外。
黃偉哲上午表示，國慶煙火的時候曾經有50萬人在，聚集在一個空間，那現在在美術館2館周邊比較狹窄的街道以及廣場，已經瞬間湧入5萬人，而且事實上坦白講它是整天，它是從早從大概上午11點一直到晚上8點多，將近10個鐘頭的時間有5萬人次。
他表示，針對交通的疏導，活動的規劃，動線的安排，以及活動是不是能夠錯開，應該要做更好的規劃。如果說囿於場地的限制的話，不排除明年度的這個森山市集跟那個城市音樂節還有貴人散步音樂節要考慮更改地方，到一個比較空曠，交通更順暢的地方，不要造成美術館周邊交通的一個擁擠。所以如果說硬體可以改變的，我們不排除改地方，軟體可以改變的，我們要這個交通疏導做的更好。
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