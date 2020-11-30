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中山高永康交流道旁增闢右轉車道今動工 警籲民眾小心

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
中山高永康交流道旁增闢右轉車道今動工，警籲民眾小心。記者周宗禎／翻攝
中山高永康交流道旁增闢右轉車道今動工，警籲民眾小心。記者周宗禎／翻攝

中山高台南市永康交流道旁永康區中正北路南向改善車流工程今天動工，預計施工85天，當地車流量大、汽機車經常爭道，警方呼籲民眾注意行車安全。

「永康區台1線中正北路南向路段臨時疏運改善工程」，規畫國道1號永康交流道南下出口至中正北路與永安路口增闢右轉專用車道，自11月30日起至明年2月10日止施工工期預計需85天。

工程將分3個階段施工，第一階段預計83天，施工期間將不會占用到原既有道路，預計不會對現有交通產生過大衝擊；第二階段預計1天，將對原有之機慢車道進行AC鋪設；第三階段預計1天，將對原有之快車道進行AC鋪設，因該施工路段地處永康交流道周邊，是進出市區之主要道路，交通流量極大，極易造成交通壅塞。

永康警分局表示，於施工期間，會針對永康交流道及永安路沿線加強路況監控與交通疏導。另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、並排停車，保持路口淨空，並再次呼籲行經路口務必禮讓行人，為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。

警方也將主動連線警察廣播電臺，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考。

車道 警察

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