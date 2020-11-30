考驗消防人員基本大功夫 台南市今起展開5天檢測

為使消防人員更熟練各項基本技能，台南市消防局由災害搶救科及教官團，今天起至12月04日，在消防局新化訓練中心展開為期5天檢測，測驗項目包括TIC熱影像儀諮詢及操作、水源諮詢、著裝測驗、消防人員自救程序、瞄子的運用等項目，以強化消防人員救災能力。

台南市消防局說，今年起災害搶救科人員至各分隊逐一指導及考核，從平時訓練督導、個人防護裝備檢查、水線佈署及查詢、水源供需平衡、熱顯像儀操作、安全管理…，也藉由年底辦理這次的測驗可以驗證訓練的成果，對於不足及待加強的，仍會列入補測名單，再次加強訓練。

消防局局長李明峯表示，消防局在訓練及業務規劃，今年外勤同仁訓練調查需求第一名的是「肌力器材及訓練」，消防局規劃建置各分隊肌力健身器材及相關整合訓練訓，並由主任秘書李政昌擔任總教官，由災害搶救科邱淵明全面規劃提升消防人員的體能及技能，這些訓練就是為提升「消防人員救災安全」，落實基本功夫，也為可能面對的災害現場作足充分準備。

台南市長黃偉哲表示，在消防專業的災害技能後，有賴於從平時訓練、完善的裝備及器材，消防局最近規劃全面建置各分隊肌力器材，提升消防人員自我體能及肌力，能夠更有效率地為民眾解決現場災難危機。