連6年送愛 台南這家餐廳弱勢愛心餐不中輟

台南市善化區「八田語一」餐廳愛心不中輟，今席開23桌招待北台南家扶中心、善化區公所等弱勢家庭圍爐，這也是業者蘇鈺峰連續6年來招待弱勢者用餐，善行傳為美談。

善化區長方澤心說，「八田語一」餐廳團隊，去年到馬來西亞參加世界名廚精英賽，曾以「香酥板鴨」料理勇奪金牌，近日更在台南肉燥飯節，拿下名店組的最佳人氣獎，廚藝在地方享有口碑，累積愛心助弱勢不間斷，更是難得。

這場愛心餐會，由北台南家扶中心及善化區公所列冊的經濟弱勢戶等逾200人受邀參加，安排在蘇鈺峰經營的「八田語一」餐廳進行。

立委郭國文、市議員議員林志展等人都到場向蘇鈺峰致意，方澤心也頒發獎狀，感謝他生意雖然受疫情影響，仍不間斷送愛，連續第6年舉辦公益圍爐活動。