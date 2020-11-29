快訊

一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度 周四慎防更強冷空氣

疫情大反彈！香港今增115例新冠肺炎 宣布中小學停課

連6年送愛 台南這家餐廳弱勢愛心餐不中輟

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南善化區「八田語一」餐廳老闆蘇鈺峰（後排右二），連續6年招待弱勢者用餐，地方傳為美談。圖／讀者提供
台南善化區「八田語一」餐廳老闆蘇鈺峰（後排右二），連續6年招待弱勢者用餐，地方傳為美談。圖／讀者提供

台南市善化區「八田語一」餐廳愛心不中輟，今席開23桌招待北台南家扶中心、善化區公所等弱勢家庭圍爐，這也是業者蘇鈺峰連續6年來招待弱勢者用餐，善行傳為美談。

善化區長方澤心說，「八田語一」餐廳團隊，去年到馬來西亞參加世界名廚精英賽，曾以「香酥板鴨」料理勇奪金牌，近日更在台南肉燥飯節，拿下名店組的最佳人氣獎，廚藝在地方享有口碑，累積愛心助弱勢不間斷，更是難得。

這場愛心餐會，由北台南家扶中心及善化區公所列冊的經濟弱勢戶等逾200人受邀參加，安排在蘇鈺峰經營的「八田語一」餐廳進行。

立委郭國文、市議員議員林志展等人都到場向蘇鈺峰致意，方澤心也頒發獎狀，感謝他生意雖然受疫情影響，仍不間斷送愛，連續第6年舉辦公益圍爐活動。

夜市擺攤賣烤鴨已逾20年的蘇鈺峰表示，出身幾層，最懂得弱勢家庭為生活而努力的艱辛與無奈，希望公益理念能夠傳給下一代，讓愛永續下去。

台南善化區「八田語一」餐廳老闆蘇鈺峰，連續6年招待弱勢者用餐，地方傳為美談。圖／讀者提供
台南善化區「八田語一」餐廳老闆蘇鈺峰，連續6年招待弱勢者用餐，地方傳為美談。圖／讀者提供

愛心 家扶中心 弱勢家庭

延伸閱讀

正覺送暖發愛心紅包13萬5 桃園90弱勢戶寒冬增暖意

疫情衝擊募款少三成 新北家扶年終園遊會邀各界做愛心

相關新聞

扯！養殖蚵造成海岸保麗龍汙染 政府花錢汰換問題更糟

台南沿海養蚵產業傳統利用保麗龍做為浮具，卻因容易破碎，造成海岸嚴重汙染，漁業署從今年起補助漁民將保麗龍更換為EPP，卻被...

台南勞工局為弱勢勞工修屋迄今130戶 今前進雲林

台南市政府勞工局「做工行善團」志工，今兵分三路，前進雲林縣台西鄉和柳營區果毅後、八老爺等地齊力為弱勢勞工家庭進行房屋修繕...

行銷國產牛肉 台南牛肉羹千碗秒殺另追加500碗

溫體國產牛肉新鮮美味，深受饕客喜愛，台南市政府農業局今在善化區農會舉辦國產牛肉行銷活動，原準備1000碗牛肉羹迅速秒殺，...

總統幕僚到雲林菜市場演說 陳冠穎暢談女力的政治發展

總統蔡英文的幕僚陳冠穎，今天應雲林縣時代女性關懷協會理長蘇治芬邀請，到雲林土庫第一市場演說，除分享《我的老闆是總統—81...

從3歲女童開始 嘉義善心夫婦提供寄養家庭服務15年

嘉義家扶中心寄養家庭林德明、賴慈霖夫婦民國94年接待第一位3歲女童進入家中，開啟他們服務歲月，15年來照顧過28名寄養兒...

台南推廣台灣原生植物 埋時光膠囊相約10年後開封

台南市政府農業局今在後壁區台灣蘭花生物科技園區辦理台灣原生植物植樹活動，共種下2800株各原生種樹木，市長黃偉哲與鄉親寫...

最美市集台南登場 現場擠爆摔倒意外不斷被挨罵

號稱「全台最美市集」的森山市集昨天與今天在台南市美術館舉辦，但因現場攤位與人潮過多，不僅周邊交通大打結，現場更是人潮擠爆...

東山青農組番社蔬果聯盟 擺脫傳統農業展現成果

台南市東山區一群志同道合青農組「番社蔬果聯盟」，去年成立東山產業生產合作社，擺脫傳統農業耕作，提高附加價值，今辦理成果發...

曾是雲林家扶兒的烘焙師 回娘家教導製作感恩蛋糕

雲林家扶中心邀請水林恩典手工烘焙坊負責人，也是曾經接受過家扶幫助的自立青年李宜紋，今天上午指導家扶兒童利用乳酪鮮奶油製作...

鐵漢故事／救災專家蔡建安 與生死拔河

「生命充滿太多無常，消防工作沒人可預測下1秒會發生什麼事！」嘉義縣消防局副局長蔡建安過去擔任第三大隊長，10餘年參與指揮...

「食安在嘉」 逾2百餐飲店獲認證

嘉義市府邀請食品專家專業小組完成402家次查評，昨天舉辦「餐飲優良店家」頒獎活動，頒發「金質獎」給42家連續2屆獲優級評...

租地種葛鬱金 社區收入開辦公益食堂

台南市楠西社區發展協會發展「葛鬱金」產業動機很獨特，理事長王安邦為籌措社區長輩公益食堂共餐經費，想到老祖先的葛鬱金適合山...

熱門新聞

彰化限定超市「彰化百貨」年底全關了 在地人不捨

最美市集台南登場 現場擠爆摔倒意外不斷被挨罵

4年前跪求白沙屯媽祖「讓孩子活過5歲」她的心願成真

東北季風強勁 台東往離島海空交通受影響

台中斥資8億 建潭興、興中停車場

機場民營出國停車場慘兮兮 疫情急凍28家盛況關剩1家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。