台南勞工局為弱勢勞工修屋迄今130戶 今前進雲林

台南市政府勞工局「做工行善團」志工，今兵分三路，前進雲林縣台西鄉和柳營區果毅後、八老爺等地齊力為弱勢勞工家庭進行房屋修繕作業，勞工局長王鑫基說，感謝各工會志工犧牲假日投入，迄今修繕已完成130戶。

上月初，雲林縣台西鄉一名小五男童寫信向社會大眾求助，各界愛心之士協助幫忙完成老舊的鐵皮屋翻新。

目前林阿嬤幫人家修改衣服賺取微薄薪資扶養男童，雖然已解決房屋漏水，但屋內設備簡陋亦無適當隔間，室內空間仍待改善。

南市勞工局「做工行善團」今前往阿嬤家，由木工、電氣志工進行鐵皮屋輕隔間作業和安裝電熱水器，幫林阿嬤家整建，市長黃偉哲贈送檯燈，大台南總工會、台南市勞工志願服務協會等贈送寢具組、床架和床墊，及由志工夥伴整理二手家具衣櫥。

勞工局「做工行善團」今也前往柳營區果毅後、八老爺，由電氣、泥水、油漆等志工接力修繕。果毅後劉姓案主家，已改善案電路管線老舊及燈光照明不足問題，剝落的磁磚和壁癌，在泥水和油漆志工處理後煥然一新，新的電熱水器將帶來更多溫暖。

柳營區八老爺林姓案主單親扶養12歲女兒，平房因年久失修，屋頂石膏瓦已腐爛漏水，家中電路管線亦老舊待修，勞工局「做工行善團」由泥水工會、金屬、電氣志工進行老舊電線更換。