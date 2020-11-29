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台南勞工局為弱勢勞工修屋迄今130戶 今前進雲林
台南市政府勞工局「做工行善團」志工，今兵分三路，前進雲林縣台西鄉和柳營區果毅後、八老爺等地齊力為弱勢勞工家庭進行房屋修繕作業，勞工局長王鑫基說，感謝各工會志工犧牲假日投入，迄今修繕已完成130戶。
上月初，雲林縣台西鄉一名小五男童寫信向社會大眾求助，各界愛心之士協助幫忙完成老舊的鐵皮屋翻新。
目前林阿嬤幫人家修改衣服賺取微薄薪資扶養男童，雖然已解決房屋漏水，但屋內設備簡陋亦無適當隔間，室內空間仍待改善。
南市勞工局「做工行善團」今前往阿嬤家，由木工、電氣志工進行鐵皮屋輕隔間作業和安裝電熱水器，幫林阿嬤家整建，市長黃偉哲贈送檯燈，大台南總工會、台南市勞工志願服務協會等贈送寢具組、床架和床墊，及由志工夥伴整理二手家具衣櫥。
勞工局「做工行善團」今也前往柳營區果毅後、八老爺，由電氣、泥水、油漆等志工接力修繕。果毅後劉姓案主家，已改善案電路管線老舊及燈光照明不足問題，剝落的磁磚和壁癌，在泥水和油漆志工處理後煥然一新，新的電熱水器將帶來更多溫暖。
柳營區八老爺林姓案主單親扶養12歲女兒，平房因年久失修，屋頂石膏瓦已腐爛漏水，家中電路管線亦老舊待修，勞工局「做工行善團」由泥水工會、金屬、電氣志工進行老舊電線更換。
台南市餐飲餐盒製作包裝運送職業工會理事長郭國仁，帶領工會成員烹煮午餐給志工團隊享用，大台南總工會副理事長陳美靜、監事會總召集人沈坤海和社團法人台南市勞工志願服務協會理事長梁志男等人也一同抵達修繕現場慰問，肯定志工們默默付出。
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