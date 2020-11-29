扯！養殖蚵造成海岸保麗龍汙染 政府花錢汰換問題更糟

台南沿海養蚵產業傳統利用保麗龍做為浮具，卻因容易破碎，造成海岸嚴重汙染，漁業署從今年起補助漁民將保麗龍更換為EPP，卻被環保團體批評「一樣汙染」，連蚵農都忍不住抱怨「政府花錢做白工」，台南市政府打算明年修法養蚵禁用保麗龍，但牡蠣協會表示如果替代浮具問題不能解決，即使修法禁用意義也不大。

台南市牡蠣產業發產協會理事長陳俊安表示，過去使用保麗龍造成汙染，環保團體把責任怪在蚵農身上，現在政府補助汰換保麗龍，改用EPP，汙染更嚴重，但是政府出錢的，責任要怪政府，最好的方法應補助蚵農改用固定式的PVC塑膠管，可用1、20年，不僅平均成本比保麗龍更低，而且不會破碎汙染，去年農委會主委陳吉仲南下，蚵農已表達心聲，但漁業署至今沒有動作，反而今年起補助EPP，徒勞無功。

據了解，台南市政府之前修正「淺海牡蠣養殖管理自治條例」，規定自108年10月起，禁止使用未經包覆的保麗龍（防止破碎），結果蚵農實際操作，即使包覆仍會破碎，原本依法使用未包覆保麗龍，每棚開罰1萬元，但EPP仍有破碎問題，台南市漁港及近海管理所至今不敢開罰，陳俊安嘆氣表示，政府做了花錢又沒效的事，如今也不敢開罰，威信盡失。

台灣每年10月到隔年6月是西南沿海養蚵季節，蚵農使用保麗龍（發泡聚苯乙烯）撐起竹架浮在水面上養殖，但保麗龍長期在海浪中容易破碎，造成海岸一片白花花保麗龍碎渣的汙染，飽受環團批評。

在相關單位努力下，改採EPP（發泡聚丙烯），認為韌性較強不易破碎，經試用多年，今年漁業署更花費3000萬元，購買約5萬多塊的EPP給蚵農，汰換原有的保麗龍，但台南社區大學研究人員最近仍在海岸發現大量的碎片，不僅有保麗龍，還有EPP。

社大環境小組研究員晁瑞光指出，EPP一點都沒有解決問題，去年使用的EPP是黑色，今年是粉紅與淺綠色，目前都能在海岸發現，可能因為發泡係數不夠，仍易破碎，唯一能長久解決問題的是全面汰換PVC膠管。