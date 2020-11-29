行銷國產牛肉 台南牛肉羹千碗秒殺另追加500碗

溫體國產牛肉新鮮美味，深受饕客喜愛，台南市政府農業局今在善化區農會舉辦國產牛肉行銷活動，原準備1000碗牛肉羹迅速秒殺，另追加500碗，再度打響台南「美食之都」知名度。

台南市長黃偉哲表示，南市目前有養牛場158場2萬6657頭，頭數約占全國17%，僅次於彰化縣及屏東縣，由合格屠宰場屠宰，溫體國產牛肉新鮮優質，深受消費大眾喜愛，自2004年起舉辦「台南牛肉節」，已建立良好口碑。

農業局今年牛肉節以「作伙來呷犇」為主題，今在善化區農會辦理國產牛肉行銷活動。現場準備1000份以國產溫體牛肉入菜料理「鮮甜牛肉羹」，民眾只要購買50元餐券就可以品嘗，另附贈50元市集折價券，可以使用於青農、小農市集與農會展售館，只要單筆消費滿50元以上即可折抵使用。