聽新聞
test
0:00 / 0:00
行銷國產牛肉 台南牛肉羹千碗秒殺另追加500碗
溫體國產牛肉新鮮美味，深受饕客喜愛，台南市政府農業局今在善化區農會舉辦國產牛肉行銷活動，原準備1000碗牛肉羹迅速秒殺，另追加500碗，再度打響台南「美食之都」知名度。
台南市長黃偉哲表示，南市目前有養牛場158場2萬6657頭，頭數約占全國17%，僅次於彰化縣及屏東縣，由合格屠宰場屠宰，溫體國產牛肉新鮮優質，深受消費大眾喜愛，自2004年起舉辦「台南牛肉節」，已建立良好口碑。
農業局今年牛肉節以「作伙來呷犇」為主題，今在善化區農會辦理國產牛肉行銷活動。現場準備1000份以國產溫體牛肉入菜料理「鮮甜牛肉羹」，民眾只要購買50元餐券就可以品嘗，另附贈50元市集折價券，可以使用於青農、小農市集與農會展售館，只要單筆消費滿50元以上即可折抵使用。
農業局長謝耀清今也親手舀牛肉羹給民眾品嘗，原準備1000碗牛肉羹迅速秒殺，為大力推薦台南牛肉，當場再加碼500碗。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言