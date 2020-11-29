總統幕僚到雲林菜市場演說 陳冠穎暢談女力的政治發展

總統蔡英文的幕僚陳冠穎，今天應雲林縣時代女性關懷協會理長蘇治芬邀請，到雲林土庫第一市場演說，除分享《我的老闆是總統—817萬票的幕後小英雄》的新書創作歷程，也與眾多婦女對話暢談「女力在政治的發展」，讓婆婆媽媽也了解新世代女性的政治能力。

立委陳明文女兒陳冠穎，出身政治世家，從排斥政治赴美求學，不顧父母反對進入媒體當記者，去年更在強烈「亡國感」激發下，決定從旁觀者轉換為參與者，加入蔡英文幕僚團隊。

《我的老闆是總統—817萬票的幕後小英雄》是陳冠穎以身為記者的角度，訪談30幾位核心選戰幕僚，記錄年輕世代參與選戰，以及團隊裡各種角色樣貌的作品，她描繪的陸海空戰部隊、閃閃發亮的音樂人， 每個角色都有各自的傑出能力，在不同領域為共同目標努力。

陳冠穎說，女力並非為了打倒男性，而是發揮每個人獨特的自我。她小時候曾覺得如果成績太好，將來會嫁不出去，所以不敢考第一名。但是現在德國、紐西蘭、芬蘭等多國總理都是女性，台灣也是，她們都能努力活出自我，重要的是要能傾聽自己內心的聲音。

言談間，陳冠穎以她個人參與政治的歷程，現身說法，讓聽者更感貼切，像是媽媽聽女兒在外打拼的趣事，尤其在木造建築的菜市場內，不同世代的女性對話，讓多位菜籃族媽媽感到新鮮有趣，還不停發問，土庫鎮長張榮麗也參與對話，對年輕人的政治論述，也感耳目一新。