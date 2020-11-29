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爭取逾20年 台南後壁「宜津路」完工今謝土

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市後壁區「上茄苳中排一」工程完工，今天謝土，市長黃偉哲（中）帶領與會者感謝神明庇佑。記者謝進盛／攝影
台南市後壁區「上茄苳中排一」工程完工，今天謝土，市長黃偉哲（中）帶領與會者感謝神明庇佑。記者謝進盛／攝影

台南市後壁區「上茄苳中排一」（地方稱「宜津路」），歷經4個多月施工完成，今舉行地下溝渠改建暨道路完工謝土典禮，監委葉宜津、台南市長黃偉哲等人與與會農民一起見證，農民說，日後巡田或運送農產品不用再繞路，進出將更便捷。

後壁區「上茄苳中排一」，是地方農田排水匯流的明溝，因興建年代久遠，常有溝壁崩塌及淤積等問題，在黄偉哲與監察委員葉宜津當立委時的努力下，向農委會爭取500萬元經費，今年2月6日動工，歷經4個月多施作，於6月29日完工，今天舉行謝土典禮，地方請來當地顯濟宮神尊及千安宮神尊至現地祈求宜津路通行安全，

黃偉哲表示，感謝監委葉宜津過去積極爭取經費，並謝謝議會議員大力支持通過墊付款，以及農田水利署同意提供土地，進而讓上茄苳中排一整治改善工程順利完工，提供良好的排水效能，造福在地鄉親。

千安宮主委、上茄苳里長黄崑茂欣慰說，看到許多長輩運送農產品及巡田得繞路的不便，為打通宜津路已努力20幾年了，感謝各界努力，更感謝地主提供同意書，完成多年來的願望。

台南市後壁區「上茄苳中排一」工程完工，今天謝土，地方感謝市長黃偉哲（戴口罩者）、監委葉宜津（黑色外套者）等人奔走。圖／台南市政府提供
台南市後壁區「上茄苳中排一」工程完工，今天謝土，地方感謝市長黃偉哲（戴口罩者）、監委葉宜津（黑色外套者）等人奔走。圖／台南市政府提供
台南市後壁區「上茄苳中排一」工程完工，今天謝土，有碾米廠業者相當虔誠，運來一整車白米祭拜。記者謝進盛／攝影
台南市後壁區「上茄苳中排一」工程完工，今天謝土，有碾米廠業者相當虔誠，運來一整車白米祭拜。記者謝進盛／攝影

葉宜津 黃偉哲

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