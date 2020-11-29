青埔基金會募集愛心奶粉 為雲林180名小嬰兒補充營養
青埔教育基金會今天在雲林縣布袋戲館舉辦「青愛的~YA!來做公益音樂會」，家扶中心太鼓樂團、Ai am Possible志工團熱情演出；同時也有公益奶粉捐贈，基金會董事長張嘉郡將各界愛心所捐贈852罐奶粉轉贈雲林家扶中心、雲萱基金會和雲林兒童少年福利保護協會。
這場公益音樂會由家扶太鼓樂團拉開序幕，Ai am Possible青少年志工隊也熱情演出，家長與小朋友也隨音樂擺動身體，台上台下跳成一團，熱鬧滾滾。
現場並提供羊奶冰淇淋及陳媽媽碗粿免費品嘗，小朋友享受在音樂和美食中，度過輕鬆愉快的假日。張嘉郡說，青埔基金會連3年為弱勢家庭嬰幼兒募集奶粉，今年特與友華生技公司捐贈水果米精、嬰幼兒羊奶、牛奶粉共852罐給180名嬰幼兒補充營養，也希望拋磚引玉，大家來關心弱勢家庭嬰幼兒。
張嘉郡特別介紹青少年志工隊，她說，Ai am Possible是由一群高中生組成，目前積極籌設「音樂品格教室」，希望將音樂引入雲林偏鄉，令人感動，特別邀請熱情青年參加這場公益音樂會，一方面透過音樂表演帶來快樂能量，藉以協助他們完成音樂品格教室計畫，嘉惠雲林偏鄉孩子。
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