從3歲女童開始 嘉義善心夫婦提供寄養家庭服務15年
嘉義家扶中心寄養家庭林德明、賴慈霖夫婦民國94年接待第一位3歲女童進入家中，開啟他們服務歲月，15年來照顧過28名寄養兒少， 年齡擴及1至18歲各階層，還有體弱的身障兒童等，兩人有感年紀漸長，體力大不如前，又有孫執輩要照顧，決定退休，希望這份愛的精神傳承給下一代。
嘉義家扶中心今天舉行「寄養家庭授證典禮暨親子半日遊」，合計有39戶140名寄養家庭成員參加，市長黃敏惠和縣長翁章梁頒發寄養家庭110年度許可證，延續嘉義地區家庭寄養服務，兩人也祝福林德明夫婦榮退，感謝提供弱勢兒少避風港，讓愛繼續輪動。
家扶中心指出，賴慈霖因早年參與保母系統，加入寄養家庭行列，林德明家鄉位於阿里山區，初中開始寄居在嘉義市親戚家以利求學，則能體會孩子寄人籬下難處與辛酸，給予寄養兒少很大的空間和支持。
林德明表示，有這些寄養的孩子，不但開始讓他會分擔家務及照顧責任，也讓自己覺得變年輕、也更快樂了，已屆齡66歲，有感年齡增加，體力不如以前，又有孫執輩要照顧，夫妻討論後決定退出寄養服務，期望將這份的愛的精神傳承給新的一代。
「寄養家庭是神的工作但交由人來做」黃敏惠說，寄養家庭照顧許多遇到不幸、需要陪伴又非親生的孩子，比照顧自己的孩子要付出更多，林德明從阿里山來到嘉義市，得到許多照顧，希望把愛也傳承下去，而加入了寄養家庭，謝謝大家的愛，也希望這股力量能繼續傳承。
翁章梁說，為了讓藝妓咖啡能獲得更好的生長，生長出更多飽滿的果實，農民透過接枝技術，將藝妓咖啡接在不同品種的咖啡根部以利生長，寄養家庭提供的照顧如同「接枝」，將寄養的孩子接來家中，希望讓他獲得更好的照顧，平安健康成長。
嘉義家扶指出，從民國74年承辦寄養服務至今，合計訓練94戶寄養家庭，照顧過709名兒童和少年，每年約60名兒童少年接受寄養家庭的照顧服務，明年度共有42戶寄養家庭受聘，嘉義市13戶、嘉義縣29戶，其中包括新招募的4戶家庭（嘉義市1戶、嘉義縣3戶）。
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