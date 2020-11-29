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台南推廣台灣原生植物 埋時光膠囊相約10年後開封

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府農業局今在後壁區台灣蘭花生物科技園區辦理台灣原生植物植樹活動，共種下2800株各原生種樹木。記者謝進盛／攝影
台南市政府農業局今在後壁區台灣蘭花生物科技園區辦理台灣原生植物植樹活動，共種下2800株各原生種樹木。記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局今在後壁區台灣蘭花生物科技園區辦理台灣原生植物植樹活動，共種下2800株各原生種樹木，市長黃偉哲與鄉親寫下對未來期望放入時光膠囊埋入土壤，相約10年後一起來挖掘，期許台灣生態環境有更好改善。

這項活動與台灣原生植物保育協會共同辦理，選在蘭花生物科技園區東北側的第四期滯洪池。 黃偉哲帶領市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳等鄉親，一起在滯洪池周邊栽植楝樹、江某、台灣海桐、台灣山桂花、七里香等約50種、2800株灣原生樹種，並與民眾寫下對未來的期望放入時光膠囊中，伴同樹木一起成長，相約10年後開封。

黃偉哲表示，保護樹木、植樹減碳、環境綠美化是市政府持續推行工作，對於植栽選擇，原生植物雖然不如外來景觀樹種艷麗，但原生植物在本土環境長期演化，具有更好環境適應性及生態效益，若能適地適種讓生態平衡，才能讓土地生生不息。

農業局長謝耀清說，園區內雖然整合台灣蘭業研發及產銷功能，但除蘭展期間，少有民眾出入活動，園區幾處滯洪池周邊因長時間閒置致雜草叢生，藉由與台灣原生植物保育協會合作，規劃種植原生植物，讓蘭花園區增亮點。

黃偉哲寫下對推廣台灣原生植物，放入時光膠囊中。記者謝進盛／攝影
黃偉哲寫下對推廣台灣原生植物，放入時光膠囊中。記者謝進盛／攝影
推廣台灣原生植物，台南市長黃偉哲（等人）埋時光膠囊相約10年後開封。記者謝進盛／攝影
推廣台灣原生植物，台南市長黃偉哲（等人）埋時光膠囊相約10年後開封。記者謝進盛／攝影

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