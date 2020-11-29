最美市集台南登場 現場擠爆摔倒意外不斷被挨罵
號稱「全台最美市集」的森山市集昨天與今天在台南市美術館舉辦，但因現場攤位與人潮過多，不僅周邊交通大打結，現場更是人潮擠爆，很多人都擠不進去，美術館的棧板與草地也都被踩壞，再加上場地有許多階梯，還傳出許多人摔倒，民眾表示「這麼好的市集管制不佳太可惜了」。
台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，昨天就發現這些問題，主要是附近還有寺廟在辦廟會，今天除了加派人手管制交通，也要求攤位後推，留出更大的空間給民眾，並取消部分演出。
森山市集活動從去年起舉辦，今年規模更大，擠進了120攤的特色市集，加上結合城市音樂節舉貴人散步音樂節，昨天首日登場就人群擠爆，交通大打結，連市長黃偉哲要參加活動，都是由官員騎機車載進現場。根據觀光旅遊局的估計，昨天至少擠進5萬人，今天人潮也不會少。
活動從下午2點到8點，120個精心挑選的攤位，在主辦單位布置美麗的會場與燈光下登場，確實堪稱全台最美市集，但一方面人潮太多，很多人到場卻完全無法靠近攤位，還有因為攤位設在美術館外的樓層上，現場很多階梯，不時傳出有人被推下階梯或踩空摔倒的意外。
美術館表示，針對造成棧板與草皮的損傷，昨天都已臨時搶修，由於去年的攤位數只有80攤，今年增到120攤，但場地卻沒有改變，因此相當擁擠，明年如果還要辦，可以考慮場地從一、二樓，再增加到三、四樓，比較不會出現寸步難行的情況。
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