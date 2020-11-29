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東山青農組番社蔬果聯盟 擺脫傳統農業展現成果

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南東山青農組番社蔬果聯盟今發表成果，市長黃偉哲（第一排中起）、農業局長謝耀清、東山區長呂煌男出席為青農打氣。圖／台南市政府農業局提供
台南東山青農組番社蔬果聯盟今發表成果，市長黃偉哲（第一排中起）、農業局長謝耀清、東山區長呂煌男出席為青農打氣。圖／台南市政府農業局提供

台南市東山區一群志同道合青農組「番社蔬果聯盟」，去年成立東山產業生產合作社，擺脫傳統農業耕作，提高附加價值，今辦理成果發表，市長黃偉哲也出席為青農們打氣，肯定專注在農業成果。

農業局長謝耀清說，番社蔬果聯盟是由林俊儀、王莨耿、林育賢、蘇俊波、林俊緯等5位青農組成，為農委會輔導的第三屆團體組百大青農，去年結合更多志同道合的夥伴，成立東山產業生產合作社，目前經營面積達8公頃，另有逾2公頃的農地與嘉義大學園藝系的合作，朝向取得全球產銷履歷驗證邁進，已經於108年通過全球良好農業規範（GLOBAL G.A.P.)的集團驗證。

農業局表示，番社蔬果聯盟除一級生產表現亮眼，在二級加工方面，利用豐富多元的農特產品開發各式加工品，包含水果吐司、水果餅乾、蜂蜜蛋捲、米蛋酥、黑糖桂圓蛋糕、草莓便當、芒果便當等，還提供豐富農村體驗、生態導覽等三級產業活動，讓農業變得更加多元，吸引消費者走到鄉下，體驗農村地區生產、生活、生態的美好。

市長黃偉哲上午出席聆聽青農們打拚過程，他表示，許多青農跳脫傳統一級農業經營，朝向二級加工及三級服務的六級化農業發展，並集結志同道合的夥伴，組成團隊以分工合作模式經營，提升農業經營效率及獲利能力，番社蔬果聯盟就是很好的範例。

東山區長呂煌男也說，東山區除作物多樣化，生態資源也極為豐沛，番社蔬果聯盟會舉辦賞螢、夜觀、賞蝶等生態活動，進行蝴蝶、螢火蟲等生物棲息地營造，並在農田旁架設老鷹棲架友善猛禽，另外，密切地與在地學校合作推動食農教育，合作的東山國小今年即獲得農委會頒發「食農教育傑出貢獻獎」。

黃偉哲（左）與青農王莨耿互動趣味，展現親民一面。圖／台南市政府農業局提供
黃偉哲（左）與青農王莨耿互動趣味，展現親民一面。圖／台南市政府農業局提供

青農 食農教育

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