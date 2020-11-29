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曾是雲林家扶兒的烘焙師 回娘家教導製作感恩蛋糕

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林家扶中心邀請自立青年李宜紋指導家扶童製作感恩蛋糕。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心邀請自立青年李宜紋指導家扶童製作感恩蛋糕。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心邀請水林恩典手工烘焙坊負責人，也是曾經接受過家扶幫助的自立青年李宜紋，今天上午指導家扶兒童利用乳酪鮮奶油製作奶蓋蛋糕，一起體會感恩節的意義，李宜紋用感恩的心回報家扶，期待更多命運相同的孩子，能感受家扶恩典，長大後懂得回報社會。

李宜紋回娘家獻藝，並傳授多年努力學得的烘焙技能，指導家扶小朋友製作奶蓋蛋糕DIY。高職畢業就外出學習烘焙技巧的李宜紋，小時曾是慢飛天使，但一路走來靠雙手不斷學習和努力，5年回到故鄉水林開設烘焙工作室，創業過程頗為艱辛。

在創困難中巧遇以前同事柯筑詠，兩人胼手胝足共同經營烘焙坊，今年兩人結婚，也幫烘焙坊找到新家開設「水林恩典手工烘焙坊」，創業有成又成家，雙喜臨門。

李宜紋說，把烘焙坊命名為恩典，就是為感謝當年家扶和許多善心人士的幫助，讓他才能夠完成學業，並圓夢擁有自己的烘焙坊，很開心回到熟悉的家扶中心教小朋友製作感恩蛋糕，他要小朋友和他一樣，對任何有恩於自己的人，要時常抱有感恩的心。

李宜紋指導下，一個個好看的奶蓋蛋糕就完成，讀小六的吳玉婷說，以前曾看麵包師傅做蛋糕覺得很難，如今學習親手做，沒有想像中的難，回家後將做給家人吃，用親手做的蛋糕感恩家人。

雲林家扶中心邀請自立青年李宜紋和老公柯筑詠指導家扶童製作感恩蛋糕。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心邀請自立青年李宜紋和老公柯筑詠指導家扶童製作感恩蛋糕。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心邀請自立青年李宜紋指導家扶童製作感恩蛋糕。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心邀請自立青年李宜紋指導家扶童製作感恩蛋糕。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心邀請自立青年李宜紋和老公柯筑詠指導家扶童製作感恩蛋糕。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心邀請自立青年李宜紋和老公柯筑詠指導家扶童製作感恩蛋糕。記者蔡維斌／攝影

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