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曾是雲林家扶兒的烘焙師 回娘家教導製作感恩蛋糕
雲林家扶中心邀請水林恩典手工烘焙坊負責人，也是曾經接受過家扶幫助的自立青年李宜紋，今天上午指導家扶兒童利用乳酪鮮奶油製作奶蓋蛋糕，一起體會感恩節的意義，李宜紋用感恩的心回報家扶，期待更多命運相同的孩子，能感受家扶恩典，長大後懂得回報社會。
李宜紋回娘家獻藝，並傳授多年努力學得的烘焙技能，指導家扶小朋友製作奶蓋蛋糕DIY。高職畢業就外出學習烘焙技巧的李宜紋，小時曾是慢飛天使，但一路走來靠雙手不斷學習和努力，5年回到故鄉水林開設烘焙工作室，創業過程頗為艱辛。
在創困難中巧遇以前同事柯筑詠，兩人胼手胝足共同經營烘焙坊，今年兩人結婚，也幫烘焙坊找到新家開設「水林恩典手工烘焙坊」，創業有成又成家，雙喜臨門。
李宜紋說，把烘焙坊命名為恩典，就是為感謝當年家扶和許多善心人士的幫助，讓他才能夠完成學業，並圓夢擁有自己的烘焙坊，很開心回到熟悉的家扶中心教小朋友製作感恩蛋糕，他要小朋友和他一樣，對任何有恩於自己的人，要時常抱有感恩的心。
李宜紋指導下，一個個好看的奶蓋蛋糕就完成，讀小六的吳玉婷說，以前曾看麵包師傅做蛋糕覺得很難，如今學習親手做，沒有想像中的難，回家後將做給家人吃，用親手做的蛋糕感恩家人。
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