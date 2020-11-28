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「農，好市集」今天登場一起來力挺台灣農業

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中華民國農會今天舉辦「農，好市集」。記者趙容萱／攝影
中華民國農會今天舉辦「農，好市集」。記者趙容萱／攝影

中華民國農會今天舉辦「農，好市集」，吸引全國各地台農會、青農及有機農民設攤展售，並有成果展示、手作教室、動態表演、益智闖關及趣味競賽等，吸引民眾採購、參與。中華民國農會總幹事張永成說，希望藉由多面向農業發展，引領民眾認識、喜歡台灣優質農產品，並以「優先愛用」實際行動，力挺台灣農業。

今天的「農，好市集」共23個攤位，吸引全台農會、青農、有機及友善耕作農民展售芋頭、花生和蔬果等，適逢假日，不少親子同遊，吸引婆婆媽媽採購，攤商忙得應接不暇。

現場也展出中華民農農會多年推動農業成果，包括「青農帶路」十大食農體驗經典路線、國產雜糧十大經典路線，以及「茶覺輕旅行」十大台灣特色茶旅行等，將農業結合輕旅行，輔導農業轉型，提升農業經濟價值，成果卓著。

最吸睛的莫過於「阿公阿嬤家傳食譜分享」，展示攤位打造古早灶爐，透過圖片及說明呈現一道道古早味，有台菜經典老菜「五柳枝」魚料理，海口人割稻仔飯的黑糖水泡白飯，還有阿嬤惜福的滋味「黃豆渣煎餅」等，有位阿嬤一邊參觀，一邊笑說「阮年輕時吃過黑糖泡白飯，現在吃不到了」。

此外，「雜糧小學堂」成果展，由10個國產雜糧產區農會，輔導青少年發揮四健作業組做中學精神，設計有趣活動推廣國產雜糧；農好手作教室以學農藝、容易學理念開課，讓民眾藉由農藝DIY親近農業。

益智闖關則以當季農產品、安全標章及農推成果等主題，設計蔬果小博士、農推尋寶趣、添糧好個秋、標章全攻略及猜猜智多星等5道互動式遊戲，讓小朋友既闖關也長知識，寓教於樂。

中華民國農會今天舉辦「農，好市集」。記者趙容萱／攝影
中華民國農會今天舉辦「農，好市集」。記者趙容萱／攝影
中華民國農會今天舉辦「農，好市集」。記者趙容萱／攝影
中華民國農會今天舉辦「農，好市集」。記者趙容萱／攝影

農會 青農 阿嬤

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