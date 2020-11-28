4個大女孩奪田間機器人競賽冠軍：理工女生不輸給男生

國立嘉義大學生機學系曾于如、張佳蓉、廖沅瑄及黃品臻4名女學生，日前組成「鶴立機群」隊，參加2020生物機電盃田間機器人競賽，在台大、中興大學等20組競爭對手中，以滿分獲大專組冠軍，獲得獎金3萬元，隊員們直言，這證明「理工女生也不輸給男生！」

嘉義大學表示，今年比賽在嘉義大學舉行，參賽隊伍有來自台灣大學、宜蘭大學、中興大學、嘉義大學及屏東科技大學等20組大專校院學生參加；高職組有興大附農、虎尾農工、民雄農工及岡山農工計10組學生組隊。

校方表示，生物機電盃田間機械人競賽，不同於一般室內可控制環境比賽，在多變的戶外環境中進行、相當具挑戰性，透過機電系統控制與機構設計而完成的田間機器人，技術難度更為提高。

競賽場地有7個區域，田間機器人需在田間自主行進，進入圍籬黏土塊區及碎石塊區、通過草坪道路、智能噴澆電土水鳳梨催花作業、通過草坪道路、精準夾取盆栽及智能放置盆栽定位再回到終點，要獲得愈高分數，其困難度相對愈高。

曾于如表示，傳統刻版觀念「理工機械以男生為主」，她和同學想證明「女生不輸給男生」，並以此態度努力、證明自己，4人去年暑假就開始準備，比賽前2周，不斷利用課餘時間練習與討論，熬夜是家常便飯，感謝系上老師、學長熱心指導、無私解答。

嘉大指導教師黃文祿表示，嘉大理工學院自動化研究中心，生物機電工程學系、電機系、機械系，組成3個機器人團隊，參與競賽同學課餘日以繼夜進行田間機器人規畫，機構設計與感測系統安裝、程式撰寫、影像辨識測試。今年4名女學生組隊獲冠軍，已打破理工科系紀錄、實為難得。