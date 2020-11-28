影／嘉義首件村長罷免案結果出爐 人數未過門檻不通過

嘉義縣首宗罷免案，由村長落選人周德雄領銜發起罷免3連任的現任村長黃江正，今天下午開票結果出爐，同意票40張、不同意票99張，罷免未通過；黃表示，公道自在人心。

工廠村總人口僅217人，此次罷免案共計199人可以投票，此次投票人數143人，投票率71.5%，依據公職人員選舉罷免法第90條規定，開票結果如同意票大於不同意，且達選舉人數四分之一50人）以上，則罷免通過，反之不通過。

黃江正說，此次選舉連基本的門檻50人以上都沒有通過，可見「公道自在人心」，對手不斷抹黑他挪用公款、包庇廠商，他從不畏懼，甚至將薪水捐出來給弱勢族群。

黃江正也提議，將罷免案提案門檻提高，他建議選委會參考民事訴訟法，由罷免人負擔罷免案全額費用，否則罷免案過於浮濫，浪費社會資源。

黃江正早上8點就到罷免選舉會場，他說，十年前他出馬選村長的時候，家人不斷勸阻，但他執意參選，「傾聽民眾的聲音才是最重要的」，如果這次罷免案通過，他也不會沮喪，會回去重新檢視自己。

黃江正支持者說，村長平常做事，盡心盡力，大家都看在眼裡，且黃父長年臥病在床，對手只想著罷免，「眼裡只有利益」。