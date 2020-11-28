大新營嘉年華會人潮擠爆 黃偉哲預告耶誕跨年有大卡司
邁入第十年的「大新營嘉年華」今明兩天在新營區民權路區段（自三民路口起至民治路口）封路舉辦，下午逛街購物人潮擠爆，台南市長黃偉哲表示，今年新營很熱鬧，接下來12月27日在新營體育場有耶誕跨年、煙火表演，還有大卡司「五堅情」婁峻碩，五堅情是年輕朋友最喜歡的，光是五堅情就會吸引超過五萬人來了。
黃表示，上任市長後，去年開始恢復新營耶誕點燈，新營文化中心、民治市政中心都有耶誕點燈，也要辦一個小跨年，支持大新營的發展，希望再創佳績，三倍券抽獎金額累積已經達到45億。
經發局表示，只要在新營特約店家消費即可兌換摸彩券，活動期限自11月16日至11月29日止為期14天，民眾可到活動各特約商店不限額度消費，獲摸彩券一張，獎品有多項優質的3C家電及腳踏車等好禮。另外，只要在活動期間分享美食相片並標註「行動支持在地美食」，還可以到活動服務台換取摸彩券，貼文越多換越多。
配合臺南購物節，首創臺南散步購物玩樂地圖，方便民眾邊走邊買，並結合好禮月月抽活動，12月31日前消費200元即可憑發票上網登錄，有機會抽中房子、車子或家電等好禮，歡迎民眾年底前再衝一波。
大新營嘉年華會今年邀集大台南地區130家知名人氣店家設攤參展，店家也自願捐贈上百件商品供作義賣品，義賣所得全數捐給北台南家扶中心及華山基金會。
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