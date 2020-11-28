影／養寵物是生命教育！專家：要用愛的教育讓狗懂你

嘉義市推動友善動物城市，今天在文化公園舉辦「保護動物 嘉你義起來」活動，現場免費提供300劑狂犬病疫苗及500份寵物登記晶片，黎明狗學校校長蔡慶榮受邀到場指導寵物訓練，強調養寵物是生命教育，要用愛與關懷互動，他一聲令下，毛小孩聽話跳圈、做各種動作，讓民眾不住稱讚「真的好厲害！」

嘉義許多毛小孩主人，今天上午都帶著毛小孩到文化公園奔跑，參加寵物訓練、安全講座，毛小孩趣味競賽，嘉義巿議員張秀華、傅大偉、陳家平、鄭光宏、蔡文旭、黃露慧、黃大祐都到場與毛小孩玩樂、互動，市調查站、消防局等單位也到場宣導。

市長黃敏惠指出，動物是最好的朋友、最好的玩伴，「保護動物，嘉你義起來」，把嘉義加進來，我們會更好，愛護動物不只是口號，應該身體力行，養寵物是學習生命教育，想養寵物不一定要買、可收養流浪犬貓，透過愛與關懷，毛小孩一定能感受到，牠不是寵物、是家人。

蔡慶榮表示，18歲接觸訓練狗、就愛上狗，當兵2年後繼續學習，進而取得訓練士證書，至今已有40多年訓練經驗，無論面對哪類型的狗，他認為最重要是「愛的教育、鐵的紀律」，飼主要用愛跟狗培養感情、經常和狗講話，透過聲音、肢體語言讓狗認同、「懂得你說話。」