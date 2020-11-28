影／海洋生態之憂！聚丙烯碎片汙染海岸

國內浮棚養殖牡蠣，普遍以保麗龍當浮具，卻也因保麗龍易碎，汙染海岸與海洋生態。政府改鼓勵蚵農使用聚丙烯浮具，台南市政府更準備在3年內全面汰換保麗龍浮具。不過，蚵農發現效果不佳，台南社大最近淨灘，就撿到許多不同顏色聚丙烯碎片，蚵農說，繼續下去要變成彩色海岸了。

農業局表示，今年補助的聚丙烯浮具，已改善材質並加強韌性，會再觀察並改進。

南市府近幾年為解決保麗龍碎片汙染海岸、破壞海洋生態的問題，鼓勵蚵農以聚丙烯浮具代替保麗龍，之前海保署補助蚵農2/3浮具費用，今年起再向漁業署爭取到連續3年每年補助3千萬元的經費，要全面將保麗龍浮具更換為聚丙烯材質，減少汙染。

台南市養蚵協會理事長陳俊安說，蚵農使用聚丙烯材質浮具後，發現還是和保麗龍一樣，久了就破碎，問題沒改善，因此必須再改善品質，或使更換更耐用材質的浮具。他說，聚丙烯材質浮具有多種顏色，以前保麗龍碎裂後是白色海岸，未來可能是彩色海岸。

台南社大講師晁瑞光每個月率員定期淨灘，去年已在四鯤鯓等海灘發現碎裂的聚丙烯浮具，日前淨灘又發現許多聚丙烯浮具碎片。晁瑞光說，聚丙烯和保麗龍都是發泡材質，當在淨灘時，學員都把聚丙烯浮具碎片當作保麗龍。他表示，政府若要補助，不應補助發泡材質浮具，而應補助歐美國家都使用的硬式浮筒，以及可做後端回收處理的一次性蚵棚，如高密度聚乙烯材質蚵棚，方能徹底解決問題。