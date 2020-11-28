聽新聞
test
0:00 / 0:00
「南科愛心月公益野餐趴」 3千人下午齊聚南科迎曦湖畔
已連續第6年的「南科愛心月」系列活動，下午在南科園區迎曦湖畔舉辦「公益野餐趴」，吸引南科從業人員與附近民眾3千多人參加，許多扶老攜幼、全家在湖畔草地野餐，觀賞打擊樂團、在地學校演出，十分 熱鬧。
主辦單位南部科學園區管理局表示，號召科學園區各大廠商募集愛心，各企業或員工捐款幫助園區周邊善化、安定、新市等地弱勢急難需求，6年來已募款950多萬元、濟助500多戶家庭，期待今天累計突破千萬。
會場兩旁舉辦愛心園遊會，南科大廠大多參與設攤，員工販賣特色食品、手作文創或遊戲，所得全部捐贈弱勢，其中「台灣穗高」公司員工捐出二手小物義賣，所得多少就同額在捐款。
南科周邊的國中、國小也來現場設計科普遊戲攤位，展現各校接受南科地方建設補助用於推廣科普教育之成果，而湖畔咖啡館則是繼續由聯電音樂同好社進行愛心演出，甚至今年特地叮叮噹姐姐有專屬小舞台，以「野餐」主題繪本為小朋友們帶來生動有趣的說故事；活動舞台上，有新市國中合唱團、新市國小創鼓隊及善化國小非洲鼓團精彩表演開場。
科管局表示，南科持續蓬勃發展，目前園區有7萬多名從業員工，期待將這7萬多份小小的愛心匯聚成一股社會暖流，溫暖南科周邊，讓南科與地方一起共生共榮，也很榮幸這次野餐活動有了台南市政府文化局藝術進區來相挺，成功將藝文與公益的力量結合，吸引越來越多愛心人士加入公益的行列。
第6屆「南科愛心月」將持續到110年2月初，歡迎大家一起愛心做公益，一枚銅板，就是一顆愛心，就能持續發揮在地關懷，讓愛紮根，讓愛心從南科出發，為更多家庭帶來溫暖。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言