「南科愛心月公益野餐趴」 3千人下午齊聚南科迎曦湖畔

已連續第6年的「南科愛心月」系列活動，下午在南科園區迎曦湖畔舉辦「公益野餐趴」，吸引南科從業人員與附近民眾3千多人參加，許多扶老攜幼、全家在湖畔草地野餐，觀賞打擊樂團、在地學校演出，十分 熱鬧。

主辦單位南部科學園區管理局表示，號召科學園區各大廠商募集愛心，各企業或員工捐款幫助園區周邊善化、安定、新市等地弱勢急難需求，6年來已募款950多萬元、濟助500多戶家庭，期待今天累計突破千萬。

會場兩旁舉辦愛心園遊會，南科大廠大多參與設攤，員工販賣特色食品、手作文創或遊戲，所得全部捐贈弱勢，其中「台灣穗高」公司員工捐出二手小物義賣，所得多少就同額在捐款。

南科周邊的國中、國小也來現場設計科普遊戲攤位，展現各校接受南科地方建設補助用於推廣科普教育之成果，而湖畔咖啡館則是繼續由聯電音樂同好社進行愛心演出，甚至今年特地叮叮噹姐姐有專屬小舞台，以「野餐」主題繪本為小朋友們帶來生動有趣的說故事；活動舞台上，有新市國中合唱團、新市國小創鼓隊及善化國小非洲鼓團精彩表演開場。

科管局表示，南科持續蓬勃發展，目前園區有7萬多名從業員工，期待將這7萬多份小小的愛心匯聚成一股社會暖流，溫暖南科周邊，讓南科與地方一起共生共榮，也很榮幸這次野餐活動有了台南市政府文化局藝術進區來相挺，成功將藝文與公益的力量結合，吸引越來越多愛心人士加入公益的行列。