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全台第一間葛鬱金故事館設「廢校教室」 要翻轉極限村
台南左鎮「葛鬱金故事館」今天開幕，利用廢校的岡林國小六年乙班教室打造。「在堊地就可以種植」，當地公館社區推廣葛鬱金產業將近10年，從最傳統的洗粉製粉、開發葛鬱金麵、又與產官學社合作，研發出葛鬱金的面膜及輕青霜，在葛鬱金產業故事館成立後，要讓更多人認識養生又友善的作物，同時開發適合現代人使用的產品，讓更多人認識祖先智慧與青銀共創的傳承，開創「銀髮經濟」、翻轉左鎮命運。
左鎮人口嚴重老人，80歲社區志工買秀英，還常騎車去探視不方便外出的長輩，她說，葛鬱金地方稱為「粉薯」是老祖先的寶，用來清暑解熱，山上每戶人家都有種，早年生活貧脊，就會在山裡挖來生吃，或是放在柴火中像烤地瓜一樣；主要是做成葛鬱金粉，先剝膜後，再擠出汁液，接著洗粉、沈殿再曝曬，過程很費人力及費工，年輕人不做成逐漸消失中。
左鎮岡林國小是人口外流嚴重，多年前廢校後由社區認養，因鄰近二寮觀日亭，市府觀旅局設有遊客服務中心，現在移往左鎮化石園區，在西拉雅國家風景區管理處、台南市文化局、左鎮區公所、左鎮公舘社區共同協力，打造為「葛鬱金故事館」。今天開館安排西拉雅族傳統竹炮慶祝。
故事館內展示葛鬱金從栽種、洗粉、到產品的製程及葛鬱金發展，日後都會開放供遊客參觀，周六日則展售葛鬱金相關產品。立委郭國文表示，葛鬱金俗稱粉薯，是老祖先的智慧，左鎮地方創生要把葛鬱金變成產業，除了找回傳統古早味外，產品也要有獨特性，除了葛鬱金麵、面膜外，期待產學界能夠協助研發出更具市場競爭力的產品。
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