台江民俗文化班員說在地故事 陪小朋友探索直加弄圳

「台江就是一座學校」，台南社大台江分校民俗文化班學員王俊雄，推動愛鄉護水，協助故鄉安定國小五年級同學，探索直加弄圳，成為小小解説員，結合安定胡麻節，今天早上在安定保安宮，進行走讀直加弄圳社區博物館活動，一起説故事，市長黃偉哲也到場加油鼓勵。小朋友説，「能夠在家鄉解説在地文化，自己學得很光榮！」

王俊雄表示，參加民俗文化班，陪伴家鄉子弟探索直加弄圳，這是在地人的文化傳承，非常重要的工作，希望效法台江社區博物館的本土教育經驗，一步一步推動直加弄圳社區博物館。

安定國小陳秉家老師說，五年級同學剛好上到歷史課程，帶領同學擔任直加弄圳小小解説員，非常有意義。