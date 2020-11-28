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影／歡喜財神廟首創口罩神將團 送出上萬獎金和金元寶

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義中埔歡喜財神廟奉濟公禪師、五路財神聖指示，舉辦為期1個月「除疫拚經濟．歡喜財神祭」系列活動。記者莊祖銘／攝影
嘉義中埔歡喜財神廟奉濟公禪師、五路財神聖指示，舉辦為期1個月「除疫拚經濟．歡喜財神祭」系列活動。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟今日上午成立全臺第一支戴彩色口罩的神將團，同時宣布為期一個月的歡喜財神祭將正式開跑，廟方也特聘縣長翁章梁為神將團榮譽團長，校閱神將團並發送紅包，期許民眾遵循防疫規範，守護大家健康；廟方表示，為使信眾加持拚經濟的正能量，除了首獎8萬8000元外，更將送出58個金元寶

嘉義歡喜財神廟提前迎接2021年，奉濟公禪師、五路財神聖指示，舉辦為期1個月「除疫拚經濟．歡喜財神祭」系列活動，今日上午正式宣布活動開跑。

歡喜財神廟總幹事石育鐘表示，為響應政府秋冬防疫措施，廟方特地打造全臺第一支彩色口罩的神將團，包含三太子、五路財神等20尊神將，另還製作獨創的「財神罩我」口罩，免費贈送給現場香客，讓大家努力拚經濟的同時，都有財神「罩」。

神將團也特聘縣長翁章梁為榮譽團長，為正殿的歡喜神燈主持揭燈及「財神罩我」口罩加持儀式，翁表示，秋冬防疫專案將從12月起實施，國際疫情嚴峻，透過神將戴口罩宣傳，是很棒的創意，求財神拼經濟之餘也要顧健康，呼籲民眾配合相關措施，以免受罰。

歡喜財神廟為迎接新年到來，將同步展開為期一個月的「除疫拚經濟．歡喜財神祭」，其中最受矚目的擲杯競賽除了首獎8萬8000元外，更將送出58個金元寶，希望能為信眾加持拚經濟的正能量，詳情可上臉書搜尋「嘉義歡喜財神廟」或撥打電話05-2536858。

神將團演出全程配戴口罩，為防疫工作做好榜樣。記者莊祖銘／攝影
神將團演出全程配戴口罩，為防疫工作做好榜樣。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（右三）被聘為神將團榮譽團長，頒發紅包獎勵團員。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（右三）被聘為神將團榮譽團長，頒發紅包獎勵團員。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟是嘉義地區信仰重鎮。記者莊祖銘／攝影
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口罩 嘉義

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