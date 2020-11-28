聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／嘉義市用食安「金質獎」為消費者健康把關
嘉義市政府今天辦理「餐飲優良店家」頒獎，並頒給42家連續2屆獲優級評等店家「金質獎」，市長黃敏惠稱讚得獎業者像「模範生」，為同業標竿表率，參觀現場攤位時，不斷豎起大拇指稱讚美食，更感謝餐飲業者以職人精神為食安把關。
嘉義市政府衛生局日前委託崇仁醫護管理專科學校，邀請食品專家、學者與衛生局稽查員，共組專業小組完成402家次，餐飲業衛生安全輔導查核，共有42家獲得金質獎、119家獲得優級、65家良級，今天在 民族國小活動中心，舉辦頒獎及食安美食展。
黃敏惠表示，嘉義市餐飲業優良店家評鑑兩年辦一次，今年對連續2屆獲得優級業者頒發「金質獎」，她感謝第一線餐飲業者為了食安，全心投入、為民眾健康把關。
「政府以專業守住第一線！」她說，嘉義市政府透過良、優級、金質獎評鑑，為市民食品安全把關，但每個人都應該關心食安議題，也希望透過大家的共同努力，讓每個人進到嘉義市消費，看到這個認證、就知道吃的安全。
黃敏惠頒獎活動後，也到新北平啤酒鴨、嘉義亮點旅店、聖善園素食餐廳、檸彩城凍檸茶等攤位參觀試吃，稱讚業者用心，不僅用創意讓餐飲料理有質感、更美味，也投入大量人力、物力，幫消費者守住食安衛生健康。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言