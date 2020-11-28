影／嘉義市用食安「金質獎」為消費者健康把關

嘉義市政府今天辦理「餐飲優良店家」頒獎，並頒給42家連續2屆獲優級評等店家「金質獎」，市長黃敏惠稱讚得獎業者像「模範生」，為同業標竿表率，參觀現場攤位時，不斷豎起大拇指稱讚美食，更感謝餐飲業者以職人精神為食安把關。

嘉義市政府衛生局日前委託崇仁醫護管理專科學校，邀請食品專家、學者與衛生局稽查員，共組專業小組完成402家次，餐飲業衛生安全輔導查核，共有42家獲得金質獎、119家獲得優級、65家良級，今天在 民族國小活動中心，舉辦頒獎及食安美食展。

黃敏惠表示，嘉義市餐飲業優良店家評鑑兩年辦一次，今年對連續2屆獲得優級業者頒發「金質獎」，她感謝第一線餐飲業者為了食安，全心投入、為民眾健康把關。

「政府以專業守住第一線！」她說，嘉義市政府透過良、優級、金質獎評鑑，為市民食品安全把關，但每個人都應該關心食安議題，也希望透過大家的共同努力，讓每個人進到嘉義市消費，看到這個認證、就知道吃的安全。