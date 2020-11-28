嘉義、花蓮兩縣罷免投票登場 防疫措施不馬虎

嘉義縣六腳鄉工廠村、花蓮縣富里鄉今天同時舉辦首次罷免投票案，投開票所前都設置防疫站，須量體溫、戴口罩才可進入，若有發燒狀況，設有防疫動線，不影響投票作業。

嘉義縣六腳鄉工廠村今天辦理首次的村長罷免案，基於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫，投開票所在門口設檢疫站。

工廠村的投開票工作所主任管理員黃金賢表示，按照中央流行疫情指揮中心規定，進入投開票所，一律戴口罩、量體溫，並提供酒精做手部消毒。

黃金賢指出，發燒者也可以投票，但投票動線會與體溫正常的民眾有區隔，投票蓋章處分為三處，包括殘障、一般民眾及體溫超過攝氏37.5度者。

富里鄉長陳榮聰罷免投票案，共設置13處投開票所，上午天氣陰雨，投票人在上午9時許後陸續出現，投票人經檢疫站量測體溫後被引導進入投票所，現場檢疫站還備有口罩、酒精。

轄區的玉里警分局指出，投票秩序良好，民眾配合防疫措施，截至上午沒有違規事項。

中國國民黨籍陳榮聰任內接連因設置垃圾轉運站、農會封路等事件而爆出爭議，罷免團體認為，陳榮聰對當初選舉不支持他的村很有意見，很多爭議都是因他而起。

無黨籍的工廠村長黃江正罷免案為同選區村長落選人周德雄發起，周德雄日前接受媒體訪問指出，黃江正連3任村長，但卻不管村內建設落後問題，為了村內發展及和諧，發起這次罷免。