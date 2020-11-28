農畜聯合開放日因疫情停辦 改明天在「虎頭埤」登場

農委會畜產試驗所（簡稱畜試所）及台南區農改場每年聯合舉辦的農畜聯合開放日，民眾總是踴躍回嚮，今年受疫情影響停辦一次，農業委員會所屬的創新育成中心（簡稱育成中心）希望將其所輔導國內優質農企業的農畜產品推廣給民眾，選定11月29日（星期日）在台南市新化區虎頭埤風景區，舉辦農業創新育成聯合展售會。

畜試所表示，育成中心藉由輔導培育農企業，加速產品產業化，透過虎頭埤山明水秀的風景結合農產品展售會，在假日健行及吸取芬多精之時，一併品嚐六級化農業的底蘊。

這次活動以高鐵創育號的概念，邀請21家優質育成廠商參展，包括獲得農委會肯定的百大青農──奇男國產羊肉專賣店、榮獲十大神農獎的台鹿農產行以及鈜景食品企業股份有限公司、榮獲科技農企業菁創獎的中央畜牧場，更有榮獲經濟部新創事業獎的春發成實業有限公司，每項產品都是精挑細選且有品質保證的農畜產品。活動當天規畫優質農產品大拍賣，讓參加民眾有機會以最優惠的價格帶走高品質的農畜特產品。

活動邀請新化大新國小表演迎賓戰鼓來揭開展售會序幕，並由以新化國小老師為主所組成的老狼樂團，在風光明媚景色下演奏薩克斯風組曲，配合虎頭埤的水漾風景，在具有世代傳承的歷史建築間散步，視覺與聽覺都將是一大饗宴，鼓勵民眾攜老扶幼闔家出遊，悠閒、舒適、自在的享受假日採購時光。