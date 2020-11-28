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台南水患自主防災社區連續5年全國績優 10處社區獲獎

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市水患自主防災社區績優，勇奪5連霸，市長黃偉哲（左二）公開表揚。圖／市府提供
台南市水患自主防災社區績優，勇奪5連霸，市長黃偉哲（左二）公開表揚。圖／市府提供

台南市配合經濟部水利署推動水患自主防災社區，108年有10處社區獲獎，市長黃偉哲公開表揚「108年度水患自主防災社區評鑑」10處獲獎績優社區代表，感謝防災幹部們對社區自主防災所作出的努力與貢獻。

水利局表示，台南市為易淹水地區，淹水面積達全國三分之一，對於治水更須投入大量精力與努力，台南市自101年起配合經濟部水利署推動水患自主防災社區，績效顯著，連年在評鑑中獲得肯定。108年社區評鑑成績公佈，台南市已連續第5年（104-108年）獲經濟部水利署評鑑「績優縣市政府」殊榮。

此外，永康區崑山里獲得種子社區；柳營區八翁里、安南區公親里及仁德區二行里獲得特優社區；安南區塩田社區、後壁區新嘉里、將軍區廣山里獲得優等社區；麻豆區埤頭里、大內區石城里及安南區南興里獲得甲等社區，成果斐然。

水利署為鼓勵並激勵水患自主防災社區積極投入社區防災作業，特編列績優社區獎勵金（種子20萬元、特優20萬元、優等10萬元、甲等5萬元），由市府代為撥予獲獎社區以資鼓勵，109年4月30日全數撥付完畢，讓防災社區可自行運用獎勵金持續投入並精進各項防災作業。

水利署 淹水

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