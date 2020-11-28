善化慶安宮廟會作公益 助警增設路口爆閃燈減少事故

台南市古蹟善化慶安宮今天繞境，除了熱鬧的廟會，廟方也不忘作公益。管委會主委張志勝捐贈15座路口爆閃燈給善化警分局，協助減少交通事故，善化派出所所長陳碧章代表受贈。

警方表示，這次裝設的路口爆閃燈將裝設在178線縣道通往南科上、下班騎士易肇事路口及校區前，提醒用路人減速慢行防止交通事故。

善化分局說，善化派出所長陳碧章經常運用地方廟宇資源，值得嘉許。陳碧章表示，交通安全單靠警方執法僅能一時嚇阻，無法長時間於每個路口及路段執法，藉由爆閃燈使來往民眾能清楚了解哪一處是易肇事路口及路段，讓民眾只要看到｢太陽能爆閃燈」的閃爍亮光，就能提醒自己要提高警覺放慢車速，小心行駛。