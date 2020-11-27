嘉義區漁會總幹事候聘登記 東石鄉長林佳瑩完成登記

嘉義區漁會第12屆總幹事候聘人登記，今天下午4時截止登記，現任東石鄉鄉長林佳瑩，及現任嘉義區漁會職員蔡麗菊2人完成登記；縣府表示，相關登記資格將依漁會總幹事遴選辦法暨行政院農業委員會所規定時程辦理。

嘉義縣政府農業處農業輔導科長林瑞麟表示，依規定縣府必須在20個工作天完成審查，做出成績評定，將名單送農委會漁業署面談，約明年上半年可確定合格名單，4月初送區漁會理事會遴聘。

40歲林佳瑩為無黨籍，已連任2屆東石鄉長，過去也曾在區漁會工作，她的伯父是前東石鄉長林純金，父親林水樹是區漁會榮譽理事長，也是海線知名「大哥」，家族長期服務東石沿海、實力雄厚。

另一名登記參選人49歲蔡麗菊，在嘉義區漁會服務達25年，今年7月才升任東石分部主任，也是區漁會內部推出的「自己人」。

據了解，因為過去區漁會內部自推總幹事人選，曾因經歷資格被指不符遴聘資格，這次推林佳瑩後，內部也鼓勵蔡麗菊登記、參加遴選，除讓遴選有「伴」，若審查過程有資格疑慮，也可有另一個符合資格人選通過審查、順利遴聘。