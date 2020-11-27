閃電颱風受損！台南安南區蘿蔔公告災害 12月7日前申請

11月初「閃電」颱風帶來降雨，造成台南市安南區蘿蔔地上部分黃化萎凋、地下根莖腐爛，災損嚴重，農委會27日公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。市長黃偉哲表示，凡符合此項災害現金救助的農戶，請儘速於11月28日起至12月7日止，向土地所在地公所提出申請，例假日照常受理申辦，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局表示，市長黃偉哲關心安南區蘿蔔災損情形，19日指示農業局主動邀請台南區農業改良場、農糧署南區分署及區公所等單位人員組成勘查小組，前往農作區勘查，確認災損程度達到全區20%，符合辦理農業天然災害現金救助及低利貸款標準，立即向中央提報爭取。

農業局長謝耀清指出，安南區蘿蔔每公頃現金救助3萬6千元，符合資格的農民可於11月28日至12月7日止，向土地所在地公所提出申請，申請時應攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。申請低利貸款農民自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。