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嘉義市社區大學理事長鬧雙胞？！

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
江海說，他不是棧戀職位，但依法當選，市府、前屆理事長、校長都應該尊重選舉結果。記者卜敏正／攝影
江海說，他不是棧戀職位，但依法當選，市府、前屆理事長、校長都應該尊重選舉結果。記者卜敏正／攝影

嘉義市社區大學今年初辦理11屆理事長選舉，社大教師江海當選理事長，被人質疑選票有問題向市府檢舉，社會局審查後不核備，江海向內政部提訴願也不受處理，日前狀告市府；第10屆理事長陳小鯨與校長江義雄、市議員傅大偉今召開記者會，要求江海應立即提供財務、社大計畫等資料，由第10屆理事召開會員大會，循章程規定辦理選舉，讓社大恢復正常運作。

江海表示，理事長選舉都是上屆承辦，與過去都相同，市府卻因為選票印製有疑慮，不核備選舉結果，他認為第11屆理監事選舉時現場無異議，選舉有效且合法、市府卻不核備，已對市府提民事訴訟，應「確認當選有效」，結果應待司法判決。

江海說，他不是棧戀職位，但依法當選，市府、前屆理事長、校長都應該尊重選舉結果，另他也同意明天召開會員大會，也將依日前會議通知開會、重辦選舉，對方卻突然取消，希望市府秉公處理。

嘉義市府社會處長林家緯表示，日前接獲陳情案，指社大選舉過程有瑕疵，經被動查核，選票的確未蓋社大等印章，被選舉預留空格不足，故不核備、未發出當選證書，市府不介入個案，一切依法處理，依照日前臨時會決議，大會應由第10屆理事長召開，昨收到第10屆理事會臨時會，表示取消明天社大大會，因此市府不會派人參加。

陳小鯨表示，嘉義市社區大學發展協會今年1月召開會員大會，江海當選理事長，2月4日新舊任理事長交接後，選舉結果送嘉義市政府審核，遭檢舉選舉有疑慮，市府不同意核備江海當選資格，江海申請行政救濟、訴願都未被受理，又改走民事訴訟。

「江海自行召開大會無效！」陳小鯨說，日前與等人到社大調閱資料，不僅被對方拒絕、擋在門外還報警，並做出不實指控、對校譽影響甚大，日前11月3日臨時會已通過，由第10屆理事召開會員大會，江海應立即提供財務、社大計畫等資料，循章程規定辦理選舉。

嘉義市第10屆社區大學理事長陳小鯨（右起）、校長江義雄、市議員傅大偉，今天召開記者會，期盼社大校務恢復正常運作。記者卜敏正／攝影
嘉義市第10屆社區大學理事長陳小鯨（右起）、校長江義雄、市議員傅大偉，今天召開記者會，期盼社大校務恢復正常運作。記者卜敏正／攝影

嘉義 民事訴訟

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