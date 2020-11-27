農民曆也走文創風 「莿桐阮ㄟ愛」首刷6千本秒殺

雲林縣莿桐鄉農會睽違7年，再度推出「莿桐阮ㄟ愛」2021創意莿桐生活農民曆，由「毛語錄」作者、攝影師楊明亮耗時一年往返台北、雲林逾80萬公里掌鏡拍攝晨昏田園風光及四季物產，加上淺顯易懂的文字敘述，精美圖文首刷6千本發予農會會員，總幹事張鈺萱透露，首發大受歡迎已告罄，計畫將再啟動二刷，目前也正和多家通路商洽談上架中。

翻開一頁頁書篇，像在讀詩，也像在讀取先人智慧，莿桐鄉農會總是走在時代尖端，7年前曾發行過「說稻做稻」農民曆，如今時空轉移，不變的莿桐農產楊桃、豆皮、香蕉、蒜頭、空心菜、稻米仍是這兒穿梭四季的物產。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱「創意無極限」，不斷注入文創思維包裝行銷農產品，此次邀請因貓咪結緣的攝影師楊明亮，合作推出精裝版農民曆，既富生活感，更蒐藏一幕幕農村景致；「我彷彿透過鏡頭重溫農村回憶」出身台中的農家子弟楊明亮說，這也是他認為最有挑戰的攝影經驗。

張鈺萱說，農民曆是先人留下來的生活智慧，除農漁牧業會翻查節氣時分參考播種、放苗、撒網、收割，每日是否為宜、忌、吉日等更是華人行事前安排黃道吉日的重要依據，這本農民曆首刷6千本秒殺發完，目前有多家通路商洽談中，擬在二刷後上架販售。