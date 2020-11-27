台南市區漁會改選總幹事候聘登記截止 區漁會3人登記

台南市區漁會下屆（南市第11屆、南縣第12屆）總幹事候聘登記今天截止，共有4人登記，其中南縣區漁會僅現任總幹事陳崇德1人登記爭取連任，南市區漁會則出現3人登記競爭的局面。

農業局長謝耀清表示，基層漁會總幹事的遴選聘任，關係漁會系統地方勢力消長，向來備受注目。下屆漁會代表選舉排定明年3月20日舉辦，漁會代表選舉產生後，漁會理事、監事、理事長、常務監事和總幹事就能依序選出及聘任。

他說，台南市有南縣區漁會及南市區漁會，現任總幹事考評皆為績優，有優先保障的優勢。其中南縣區漁會下屆總幹事候聘，僅現任總幹事1 人登記爭取連任，而南市區漁會現任總幹事因屆齡不再連任，共有3位新人辦妥登記競逐總幹事寶座。分別是黃彥儒（男，原漁會理事）、林鈺昕（女，農業局科員）、黃崇修（男，原漁會幹事）。

市府表示，漁會總幹事候聘人登記受理截止後，市府將開始辦理候聘登記人資格審查，並組成審查評定小組辦理登記資格評定，對經審查結果符合相關規定者，造冊報送農委會辦理面談。