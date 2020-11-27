聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市區漁會改選總幹事候聘登記截止 區漁會3人登記
台南市區漁會下屆（南市第11屆、南縣第12屆）總幹事候聘登記今天截止，共有4人登記，其中南縣區漁會僅現任總幹事陳崇德1人登記爭取連任，南市區漁會則出現3人登記競爭的局面。
農業局長謝耀清表示，基層漁會總幹事的遴選聘任，關係漁會系統地方勢力消長，向來備受注目。下屆漁會代表選舉排定明年3月20日舉辦，漁會代表選舉產生後，漁會理事、監事、理事長、常務監事和總幹事就能依序選出及聘任。
他說，台南市有南縣區漁會及南市區漁會，現任總幹事考評皆為績優，有優先保障的優勢。其中南縣區漁會下屆總幹事候聘，僅現任總幹事1 人登記爭取連任，而南市區漁會現任總幹事因屆齡不再連任，共有3位新人辦妥登記競逐總幹事寶座。分別是黃彥儒（男，原漁會理事）、林鈺昕（女，農業局科員）、黃崇修（男，原漁會幹事）。
市府表示，漁會總幹事候聘人登記受理截止後，市府將開始辦理候聘登記人資格審查，並組成審查評定小組辦理登記資格評定，對經審查結果符合相關規定者，造冊報送農委會辦理面談。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言