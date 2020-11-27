雲164線拓寬公聽會 土厝村民：堅持反對遷移住家

雲林縣政府工務處今天在水林鄉通天宮廣場辦理164線道路拓寬工程（都市計畫外）第4次公聽會，土厝村40多位村民也帶著258份連署書到場參與，不過對照去年公聽會狀況，今天場面相對平和，警方也到場維護秩序，雖經多次公聽會聽取民意，工程計畫範圍也逐步檢討修改，但村民依舊堅持反對遷移住家，雙方仍未達共識，工務處表示將再繼續和村民協商。

公聽會現場掛滿「反對拆房子」、「反對道路拓寬」抗議白布條，村民指出，「大家並非是為了反對而反對，而是多數人在當地居住數十年了，突然要遷離該處，誰都無法接受居住權受損」。

據了解，164線拓寬工程計畫將目前12米道路拓寬至20米，規畫雙向四車道，不過拓寬路段沿線仍須請部分居民拆遷房屋。

現場村民不服，頻表達「路已經夠寬、夠用，真的不用再拓寬！」、「說塞車卻也不是天天塞，僅只大節日車流壅塞，就要求住戶遷移，實在無法接受...」等心聲。

縣府工務處副處長廖政彥表示，拓寬工程盡量將公有地列入規畫範圍，盡可能不讓居民權益受損，然仍有少部分居民土地須徵收，縣府會評估每個住戶個案的情況，提出安置計畫及相對遷移費。