業者擺爛致東石漁人碼頭髒亂 嘉縣府承諾攤商權益不受損

緻圓公司自106年起向嘉義縣政府以每年1000萬取得東石漁人碼頭20年經營權，但文化觀光局日前以緻圓多項違約，通知下月1日終止契約，在地攤商擔心無法繼續做生意；今天下午文觀局召開說明會，下月初將派人進駐園區，並於下年度編列預算，維護園區，承諾業者權益不會受影響。

緻圓公司負責人張文慶表示，對縣府和攤商的指控不做回應，已經聘請律師，靜待法律程序。

攤商業者表示，在承租時，已繳交兩個月押金給緻圓公司，擔心縣政府若跟對方解約，押金會討不回來；另有攤商表示，日前有收到緻圓公司寄發的存證信函，威脅他們不得解約，他們擔心緻圓公司會使用「奧步」，如斷水斷電等，妨礙他們繼續做生意。

文觀局副局長李茂鐘說，縣政府將自109年12月1日起接收東石漁人碼頭經營權，派管理和清潔人員進駐，並於110年度編列 400萬管理維護經費，承諾「會當業者的靠山」，概括承受業者押金，並向緻圓公司追討不當得利，另外租金的部分，也會請精算師重新估價，不會讓業者吃虧。

縣政府秘書柯登雅說，縣政府自8月24日便依合約程序邀請廠商召開協商會議，然廠商無意就履約缺失事項逐項溝通釐清，於10月12日簽辦雙方終止合約，並通知；對照應於30日內提送資產清冊，否則不排出提出民事訴訟。

東石村村長黃錫雄說，緻圓公司3年前接手漁人碼頭經營權後，認為無利可圖，就開始擺爛、節省成本，廁所壞了僅用圍籬圍起來，鯨魚裝置藝術噴水頻率大幅下降、馬路坑洞頻現也未見修繕，「只想賺錢」，真的很可惡。