饕客吃貨注意！台南餐飲衛生優良店、低碳行動餐廳出爐

台南市政府衛生局今天在南台科大舉辦「109年度臺南市餐飲衛生優良認證、低碳餐廳認證授證及臺南市食品安全衛生管理體系成果發表」活動，表揚今年台南市選出的「餐飲衛生優良之店家」共276家，「優級」業者256家、「良級」業者20家。另外衛生局輔導餐廳業者製作低碳菜餚並認證，今年共59家「低碳行動餐廳」，一併發布供消費者優先選擇。

主辦單位今天邀請獲選優質店家的「新興四六一」軟骨肉、「阿嬤的珍藏」手工烘焙兩家產品優質、特色兼具的台南在地業者到場，展示研發產品、提供民眾試吃，許多民眾品嘗後讚不絕口，卻多不知業者已成立打拚10餘年，兩家產品都能在網路搜尋訂購。

衛生局表示，委託南台科大設置「食品安全衛生管理系統」平台，經4年建置展現成果，今頒獎鼓勵配合業者，相關業者資訊可上衛生局官網點選食品安全選項、餐飲衛生分級評核，衛生局一周內會更新今年入選優良業者，另有去年入選名單，方便民眾參考。

市長黃偉哲表示，全球新冠肺炎疫情持續中，因國內防疫具成效，使得國內旅遊數攀升，台南市餐飲多元及各具特色，吸引民眾消費，甚至三餐都在外解決，食品安全衛生相對重要；期許從農場、市場到餐桌，整個產銷過程透明安全且對環境友善。

衛生局說，今年評核對象除了團膳工廠、校園美食街、旅宿附設餐廳、宴席餐廳、速食業、早餐店、飲冰品、烘焙業，還包括國道休息站商圈附設餐飲，全數通過評核。衛生局會持續辦理餐飲衛生優良認證，凸顯食的安全衛生的重要，供消費者有安全衛生環境選擇並提升台南市餐飲衛生形象。

衛生局許以霖局長說，此次獲證業者，在烹調作業場所，員工個人衛生、廁所管理、用餐場所、儲存環境品質等各項目，都符合衛生標準，且具自主衛生管理能力及品質。業者可將食安標章貼紙黏貼於店面明顯處，供民眾選擇餐飲時辨識，認證效期為兩年，期間業者若發生食品中毒等違規案件，將會撤銷其認證標章。