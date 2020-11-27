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「粉苞舌蘭」如何種出美麗花海 專家：掌握4大栽培特點
台南區農改場育成苞舌蘭新品種，是來自蘭嶼與綠島的原生種蘭花，雖是蘭花但栽培不難，台南區農改場助理研究員陳俊仁說，透過只要掌握4大要點，就能開出美麗花海。粉苞舌蘭是以組織培養繁殖後代，當初和新化林場合作，是因遊客多可以被更多人看到，未來希望能多推廣種植在園藝、花圃、公園、分隔島等，更多人喜歡就可以永續推廣下去。
一、栽培地點
要半日照。苞舌蘭雖可在全日照正常生長開花，但夏天陽光太強，直接曝曬葉片容易曬傷，做為景觀用種植地點最好選擇有半遮蔭的地方，如建築物旁或樹下，半日照可使葉子外觀和顏色較漂亮；若是盆栽生產最好種植在有50%-60%遮光網的溫網室或遮雨棚。
二、種植方法
不能種太深。無論地植或盆植，至少要3分之2的假球莖露出土面上，種植太深容易造成假球莖腐爛死亡。地植時株距依植株品種而定，一般在30至 40公分左右，台南3號植株較大型，株距約40公分。
三、澆水與施肥管理
不能太多水。苞舌蘭盆栽栽培小苗初期不要給予太多的水分，但定植後成株在高溫生長旺盛的季節水分要充足，澆水頻率依介質和植株大小而定，每星期澆水3-4次；而在冬天低溫期要減少澆水，每星期1-2次即可。地植苞舌蘭的土質不拘，只要地區排水良好就可以。雖然地植比較沒有缺水問題，但水分不足，花朵易枯萎，花期不長。
四、病蟲害管理
栽培苞舌蘭要注意介殼蟲及粉蝨的危害，尤其在溫室種植時，盆栽不要放太密，通風不良蟲害更嚴重，利用葯劑防治時要注意噴灑在葉背的位置。並隨時剪去枯葉或花梗可減少細菌性斑點病和其他病菌的危害。苞舌蘭生長快速，種植一年後長滿整盆時，要分株以利新芽的生長及減少病蟲害，否則芽球太擠生育會變差，減少開花。
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