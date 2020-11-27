花期10個月「粉苞舌蘭」 台南農改場授權新化林場開賣

台南區農改場歷經17年雜交育種，將台灣原生種苞舌蘭選育成新興庭園花卉「粉苞舌蘭」，與中興大學新化林場試種推廣，花期可長達10個月，粉紅蝴蝶隨風搖曳，美麗壯觀的花況讓遊客相當驚艷，紛紛想要買回家種植，台南區農改場今天與新化林場完成品種簽約授權，「粉苞舌蘭」熱烈上市開賣。

新化林場與台南區農改場2年前合作進行苞舌蘭「台南3號」示範栽植試驗，試驗結果花期長達10個月之久且栽培管理簡單，是非常好照顧的地生蘭。花朵優雅美麗討人喜愛，爭相詢問林場有賣嗎？台南區農改場今天由祕書鄭安秀代表簽約後授權新化林場推廣銷售，並將本品種命名為「粉苞舌蘭」，原價一株250元推廣價200元。

台南場助理研究員陳俊仁表示，苞舌蘭又叫做紫蘭，是原產於台灣的地生蘭花。不像大多數蘭花嬌生慣養，可以直接種植在地上的泥土中，而且栽植簡單，耐熱耐雨花期長。尤其台灣氣候炎熱多雨，能忍受夏季氣候的草花種類並不多；恰巧夏天是苞舌蘭的開花期，剛好可以填補這個夏季缺花空檔，適合花台、大盆缽種植及庭園地植美化。

台南場從民國92年開始收集並開始進行苞舌蘭的雜交育種，先前育出花序集中、植株較小型的台南1號、2號品種，再育出苞舌蘭台南3號、4號，是花朵及植株較大的品種，更適合於景觀綠美化種植。