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台南蛋黃區永康東橋七街挖路1年半惹民怨 29日重新通車
台南市永康區連接中山南路的東橋七街車水馬龍是地方主要幹道，卻因水利局「柴頭港溪D幹線排水」工程延宕，施工圍籬長達1年半，地方強烈反彈，廠商趕工前天先開放通車。永康區公所下午宣布，29日才能完成路面全路幅刨鋪完全開放，請用路人小心行駛。
市府水利局說，該工程為雨水下水道工程，由永康區公所代辦，原先預定完工日為8月底，惟多處管線障礙，進度大幅落後，嚴重影響當地交通，針對施工廠商逾期違約部分，區公所將依契約規定扣罰。
區公所表示，東橋七路排水箱涵工程經各方催促，於11月25日完成路面臨時鋪設並開放通車，29日完成路面全路幅刨鋪，目前道路屬臨時性回復措施，仍請用路人留意安全，減速慢行。
區公所說，市長黃偉哲一向關注市民道路品質與交通安全，要求加速完成東橋七路排水箱涵工程，務必於11月底前全線開放通車。為能提早還給用路人安全的用路環境，要求承包商全力趕工，進行工程收尾工作，預計28日東橋七路全面刨鋪改善，29日完成即開放全線通車。
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