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雲林獲全國第三高齡友善城市 突圍奪3獎

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣今年參加台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選，打破以往紀錄獲三獎。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今年參加台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選，打破以往紀錄獲三獎。圖／雲林縣政府提供

雲林縣參加109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選，總成績獲得全國第三名（非六都第一名），並抱回韌性與創新獎、健康平等獎及不老獎三大獎項；今天由副縣長謝淑亞率隊北上至衛生福利部領獎。「破天荒創下史上最佳紀錄！」縣長張麗善說，雲林縣結合智慧科技、將心理健康資源生活化、推出高齡友善安全環境場域認證標章，靠創新力突破重圍，超前布署超高齡友善社會。

張麗善表示，包括去年首度將小學悠遊卡學生證導入IoT感測器技術，讓學生上下學時刷卡後能即時以LINE訊息通知家長，掌握孩子出勤狀況；今年6月、10月再推出天倫D+卡及智慧香火袋，以智慧感測接收器連線，藉定位技術讓社區長者親屬可透過行動裝置掌握其行蹤，累計服務使用人次達1萬28人次，上傳軌跡紀錄有9萬9088筆。

此外「社福長照文字客服機器人」在縣府官網上提供24小時民眾查詢社福長照問題；衛生局去年布建全縣20鄉鎮市衛生所皆有心理諮商據點提供免費服務，累計申請諮商人次提升40.7%。

張麗善說，衛生局推動「心理健康網」更跨局處和文化觀光處「微冊角落計畫」合作，開闢另類閱讀管道，閱讀平台遍及各鄉鎮市，已超過100個據點，將心理健康資源生活化。

高齡友善環境場域認證選拔，經縣府評選符合且優良的食、住、行等高齡友善安全環境場域，核發友善環境認證標章，讓高齡者在參與休閒活動或旅遊時，避免遭遇各種阻礙，提高高齡者及身障者社會參與度。

雲林縣今年參加台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選，抱回韌性與創新獎、健康平等獎及不老獎三大獎項，今天由副縣長謝淑亞（右四）率計畫處長李明岳（中）等人北上至衛生福利部接受表揚。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今年參加台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選，抱回韌性與創新獎、健康平等獎及不老獎三大獎項，今天由副縣長謝淑亞（右四）率計畫處長李明岳（中）等人北上至衛生福利部接受表揚。圖／雲林縣政府提供

衛生局 張麗善 長照

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