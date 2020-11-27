台南水交社文化園區要設圍籬 原設計者：滿滿的無奈

去年才開館的水交社文化園區最近因要設置圍籬，遭到居民連署反對，景觀設計人吳書原也貼文反對設置，他說，豎起圍籬，收起門票，賺點小利，身為設計者有「滿滿的無奈」。

知名景觀設計師吳書原貼文說，「好不容易完成了一個在故鄉台南的作品，也是台灣第一次以地景式水平開展的中央公園概念，取代了傳統眷村獨門獨院的封閉型態，成為『開放式的文化園區』近來也受到歐洲設計媒體報導，金點設計大獎的青睞。」

「即便居民聯名反對，無奈市府還是決定豎起鐵絲網圍籬，將園區團團圍起，收起門票，賺點小利，這是身為設計者滿滿的無奈，黃偉哲市長聽到民眾的心聲了嗎？」、「這絕對是一種最退步的空間觀念」。

吳書原在文章中說，水交社日式宿舍約建於昭和12（1937）年，在日治時期為駐防台南機場的台南海軍航空隊官兵、眷屬的居所；二戰後成為433聯隊的基地，後來陸續興建眷舍，提供國軍官兵及眷屬居住。

設計之初始，水交社園區一片廢墟，經過修整後，可隱約看出既有喬木的優美姿態，且經植栽及細心梳理，建築、院落、圍牆古蹟的輪廓也逐漸浮現。

他說，「水交社文化園區不同於一般的歷史建築整建，除了針對歷史建築的修復外，也將水交社園區視為重要的文化歷史公園場域及城市中央公園，細部空間設計上也依各個場館不同的使用需求產生出不一樣組態交織成開放空間配置計畫，如可以靈活調整出的3-5人的聊天空間，10-20人的劇場空間，100人以上的戶外電影院的市民廣場，動線計畫的邏輯也從以前單進單出、花台步道的單調配置，轉換成流動、半流動、停留的空間活動設計!」