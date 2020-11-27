入秋最強東北季風報到 台南農業局：養殖和果樹防寒害

入秋最強東北季風報到，氣溫將驟降，台南市農業局提醒可能對當季農漁產造成危害，台南椪柑及柳橙等已屆採收期，棗子、番石榴、木瓜、小果番茄、洋香瓜等正值生長期，不耐低溫的養殖物如虱目魚、石斑魚等，都有可能發生寒害，提醒農漁民採取防寒措施防範。

農業局指出，已屆採收期的椪柑及柳橙等果樹，必要時應儘速採收並妥善貯藏；正值生長期的棗子、番石榴及木瓜等果樹，在低溫來臨前，應採取緊急預防措施，包括連續噴水灌溉、在樹體或地表覆蓋塑膠布，將果實因低溫造成的損失風險降至最低；小果番茄等果菜類，應適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫效果；洋香瓜等瓜菜類，可設置隧道棚防風，以達防寒效果。

對於不耐低溫的養殖物如虱目魚、石斑魚等，建議可於魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水或利用越冬溝維持較高的水溫，必要時規劃提前採捕減少損失。若有因低溫造成斃死魚隻，請漁民立即清除及適時消毒處理，以防止水質或池底惡化造成二次災害。

農業局長謝耀清表示，農業局會透過臉書社群及LINE群組加強宣導，呼籲農漁民在冷空氣過境後，應注意田間及魚塭管理，確保農漁產品產量及品質。若有災情發生，請立即向土地所在地公所通報，依相關規定辦理，儘速協助農民復耕復建。